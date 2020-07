24/06/2020 Estela Grande suda la gota gorda para lucir perfecta este verano. MADRID, 8 (CHANCE) Ajena a las informaciones que la acusan de pedir a Diego Matamoros una gran suma de dinero a cambio de concederle el ansiado divorcio, Estela Grande sigue feliz con su rutina diaria. Así, la modelo continua con sus ejercicios en el madrileño parque del Retiro para lucir espectacular en bikini este verano. Acompañada por su entrenador personal, la ex concursante de "GH Vip" tiene con el atractivo joven una relación de lo más cercana. POLITICA EUROPA ESPAÑA



Ajena a las informaciones que la acusan de pedir a Diego Matamoros una gran suma de dinero a cambio de concederle el ansiado divorcio, Estela Grande sigue feliz con su rutina diaria. Así, la modelo continua con sus ejercicios en el madrileño parque del Retiro para lucir espectacular en bikini este verano. Acompañada por su entrenador personal, la ex concursante de "GH Vip" tiene con el atractivo joven una relación de lo más cercana.



Demostrando que está en plena forma física y preparada para afrontar el temido - para el común de las mortales - posado en bikini, Estela realizó todo tipo de ejercicios bajo la atenta mirada de su entrenador y es que la modelo quiere estar perfecta para presumir de cuerpo.



Después de una dura jornada de entrenamiento, la ex de Diego Matamoros y su entrenador personal demostraron la buena sintonía que existe entre ambos con un almuerzo de lo más relajado en la terraza de un bar. Muy cómplices y sonrientes durante todo el encuentro, la maniquí demostró que le afectan más bien poco las informaciones que la acusan de estar pidiendo una gran cantidad de dinero a cambio de la firma de la separación matrimonial con el hijo de Kiko Matamoros.



Estela, que podría haber rehecho su vida sentimental con el futbolista del Getafe Juanito Iglesias, evita sin embargo confirmar estar nueva ilusión después de su fallida relación con Diego. Mientras su ex grita a los cuatro vientos su amor por Carla Barber, la modelo prefiere ser cauta y, esta vez sí, mantenerse alejada del foco mediático y mantener esta nueva relación en la intimidad.