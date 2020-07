Estadounidense procesado en Italia afirma que sufrió golpiza de la policía

Un estudiante estadounidense procesado en Italia por el asesinato de un agente policial en Roma dijo que fue golpeado por la policía cuando se encontraba detenido, según un documento oficial consultado por la AFP el miércoles.

"Me golpearon mucho (...) en la estación de policía", dijo Finnegan Lee Elder, quien fue grabado en secreto en la prisión romana de Regina Coeli cuando hablaba con su padre y un abogado estadounidense, el 2 de agosto de 2019.

"Me arrojaron al suelo, me patearon y golpearon, se sentaron sobre mí y me escupieron", dijo, según la transcripción de la conversación exigida por la corte.

Elder y otro estadounidense, Gabriel Natale-Hjorth, están acusados del asesinato de Mario Cerciello Rega, un oficial de policía que vestía de civil durante una redada nocturna antidrogas el 26 de julio de 2019.

Por ese asesinato, los dos estadounidenses se enfrentan a la posibilidad de cadena perpetua si son considerados culpables.

Elder, de 20 años, admitió haber apuñalado al oficial con una daga de combate, pero insiste en que Cerciello Rega y su colega Andrea Varriale los habían atacado y por eso él y Natale-Hjorth pensaron que estaban luchando por sus vidas contra narcotraficantes.

Inicialmente Natale-Hjorth negó cualquier responsabilidad en el incidente, que terminó con la muerte del policía, pero sus huellas dactilares fueron halladas en el panel que ocultaba el cuchillo de Elder en el hotel que ambos ocupaban.

