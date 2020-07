España.- Sánchez se abre a modificar la Constitución para limitar la inviolabilidad del Rey

08/07/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la rueda de prensa convocada con los medios tras una reunión de trabajo con el primer ministro de la República Italiana, Giuseppe Conte, en el Complejo de la Moncloa, Madrid (España), a 8 de julio de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario este miércoles de afrontar un cambio en la Constitución para limitar la inviolabilidad del Rey y ha recalcado que no debe haber espacio para la impunidad.



"Evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades", ha defendido en una entrevista a 'eldiario.es' e 'InfoLibre'.



El jefe del Ejecutivo ha subrayado en varias ocasiones que en España "no hay espacio para la impunidad" y ha incidido en que la inviolabilidad del monarca es "uno de los preceptos sobre los que se debería de "reflexionar" y ver "qué soluciones" se le pueden dar.



"Este es un Gobierno que ha planteado antes y después de las elecciones, ahora con el gobierno de coalición y previamente en solitario, una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado", alega al respecto.



El presidente del Gobierno se ha referido igualmente a los presuntos negocios del rey Juan Carlos, al que investiga la justicia por haber cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca, para subrayar que se trata de informaciones "perturbadoras" para millones de españoles, él incluido.



No obstante, ha destacado que los medios de comunicación están informando, el poder judicial está actuando y la Casa Real "claramente se está distanciando de esas supuestas prácticas reprobables". "Estos tres elementos nos hacen reivindicar que nuestra democracia funciona y que no hay espacio para la impunidad", ha enfatizado.



Sánchez ha descartado que Felipe VI se juegue su futuro en función de la respuesta que Zarzuela tenga respecto a estas informaciones y ha subrayado que es la propia Casa Real "la que está marcando distancias con esta supuesta práctica reprobable". "Dejemos trabajar a la justicia", ha zanjado.