España.- Quince autonomías continúan afectadas los rebrotes de Covid y siguen apareciendo nuevos focos

La región sanitaria de Lleida acumula ya 14 rebrotes y la Generalitat advierte de la "alta transmisión" en Segrià, zona confinada



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El mapa de los rebrotes de coronavirus en España deja a mitad de semana a 15 Comunidades Autónomas con focos de Covid-19 de distinta magnitud en sus territorios. Los tres últimos han aparecido en el área metropolitana de Granada, en Ronda (Málaga) y en Soria. Por su parte, La Rioja, Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las únicas regiones que continúan sin registrar rebrotes.



Los focos aparecidos en Lleida y Lugo obligaron este fin de semana a la Generalitat de Cataluña y a la Xunta de Galicia a tomar medidas de confinamiento para detener la transmisión.



A las 17 horas de este miércoles 8 de julio, la radiografía de los rebrotes en España por Comunidades Autónomas es la siguiente:



CATALUÑA



Cataluña mantiene una situación complicada que ha llevado a la Generalitat a decretar medidas de confinamiento por 14 días en la comarca de Segrià (Lleida). En la actualidad tiene 14 brotes en la región sanitaria de Lleida, dos en el área del Alto Pirineo y Aran y otro registrado en una empresa agroalimentaria de Avinyó (Barcelona). El número de positivos de Covid-19 ha llegado a los 4.556 en Lleida, y 2.648 son en la comarca del Segrià.



Dada esta situación, será obligatorio el uso de la mascarilla en toda Cataluña a partir de este jueves, según ha anunciado el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra.



GALICIA



El brote de la Mariña en Lugo registra en la actualidad 144 casos, según los últimos datos, y ha provocado que la Xunta de Galicia cerrara durante cinco días esta comarca porque sigue sumando casos positivos.



El presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, defendió que el brote experimenta una "pequeña regresión", con menos pacientes en seguimiento y menor ritmo de positivos detectados en la última jornada, por lo que planteó la posibilidad si se mantienen los datos de "abrir parte" de la comarca y avanzar hacia un cierre "más selectivo" de las áreas más afectadas.



ARAGÓN



El Gobierno de Aragón mantiene en fase 2 a las cuatro comarcas aragonesas afectadas por rebrotes: La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca en Huesca, y Bajo Aragón-Caspe, en Zaragoza. Suman al menos 414 casos confirmados, la mayoría entre trabajadores temporeros.



La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha manifestado que la situación epidemiológica de las cuatro comarcas evoluciona "muy bien" y, "probablemente, antes del fin de semana", se tomará una decisión sobre su vuelta a la nueva normalidad.



MURCIA



La Región de Murcia mantiene cuatro brotes. Uno de ellos es de carácter familiar y se localiza en una diputación de Cartagena, otro brote se localiza en Murcia capital con tres personas afectadas, dos de ellas convivientes.



El brote más complejo es el relacionado con el vuelo procedente de Bolivia, que ya suma 46 casos positivos y no está cerrado. El cuarto caso se localiza en el municipio de Torre Pacheco, con tres casos positivos procedentes de la provincia de Granada.



CASTILLA-LA MANCHA



La Junta de Castilla-La Mancha ha confinado un edificio de la ciudad de Albacete por un brote surgido en una familia y dos casos más detectados en el vecindario. Un total de 25 pruebas PCR han dado negativo de las 30 realizadas a los vecinos y contactos del bloque.



Por otro lado mantiene el brote de Covid-19 en Tarazona de la Mancha (Albacete) iniciado en el ámbito familiar y del que hasta el momento se han declarado nueve casos, de los cuales ninguno ha requerido de hospitalización.



ANDALUCÍA



Andalucía alcanza los 17 brotes de coronavirus Covid-19 activos, ocho en fase de control y nueve en fase de investigación en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 264 casos confirmados. Los dos últimos han sido localizados en el área metropolitana de Granada, con cinco casos confirmados, y en Ronda (Málaga), con un solo confirmado vinculado a un residente fallecido en un centro de mayores del municipio.



La actualización de datos a las 09,30 horas solo contabiliza ocho casos en el brote vinculado a un velatorio celebrado en Belicena (Granada), y cinco en el de la localidad almeriense de Adra relacionados con un empresario agrícola.



Con estos nuevos brotes, la provincia de Granada se mantiene como principal foco con diez brotes activos, siete en investigación y tres en fase de control, con un total de 102 casos confirmados. El brote localizado en el distrito sanitario de Málaga, con 109 casos confirmados, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja, ha pasado este miércoles a fase de control.



En esta misma fase de control continúan el brote en el distrito malagueño de la Axarquía, que mantiene siete casos confirmados, y dos en el distrito metropolitano de Granada con 16; el brote de Lepe (Huelva), con diez casos confirmados; el brote del distrito Levante-Alto Almanzora de Almería, con cuatro; el brote del Campo de Gibraltar con 26 casos confirmados, vinculados a una pensión y la sede de una ONG en Algeciras (Cádiz), y el brote en el distrito de Granada capital, con 33 casos confirmados.



CANARIAS



En la isla de Fuerteventura se mantienen 40 casos activos por 37 inmigrantes llegados en pateras interceptadas en las últimas semanas y que permanecen aún en aislamiento en una nave de Puerto del Rosario.



PAÍS VASCO



En Guipúzcoa, se da por controlado el brote registrado en el municipio de Orio, que ha afectado a más de 20 personas. El que más preocupa es el que se ha registrado en la misma provincia, concretamente en una zona hostelera de Ordizia que suma ya 48 contagiados.



El Gobierno vasco ha descartado "por ahora", el confinamiento de Ordizia, aunque el uso de mascarilla será obligatorio. Además, se limitará el aforo y el horario de los establecimientos de ocio nocturno.



NAVARRA



El Gobierno de Navarra mantiene controlados dos brotes, uno en la Comarca de Pamplona y otro en la localidad de Sunbilla, en la zona norte, que no se dan por cerrados.



CASTILLA Y LEÓN



En Soria, la Junta ha declarado este mismo miércoles un brote con tres positivos (tres menores de 14, 13 y 10 años) y 23 aislados tras una reunión celebrada durante el pasado fin de semana. Se suma al brote registrado en el Hospital Río Hortega de Valladolid que, aunque se da por controlado, aún no está cerrado.



COMUNIDAD VALENCIANA



Permanecen activos tres casos, uno asociado a una empresa cárnica de Rafelbunyol (Valencia), con nueve casos positivos, otro declarado en Castellón de la Plana, con 31 casos positivos, y el último registrado ha sido en Burjassot (Valencia). Este último se trata de un foco "único familiar" de seis casos.



EXTREMADURA



La Junta de Extremadura mantiene activos cuatro brotes: tres en el área de Salud de Badajoz y otro en el municipio cacereño de Navalmoral. Respecto a la región pacense, el gobierno autonómico no ha contemplado "en ningún caso" decretar el confinamiento de la población.



Aparte de estos brotes se mantiene en cuarentena a un turno del parque de bomberos, a quince agentes de policía y también en la cantina de la base aérea de Talavera la Real.



CANTABRIA



El Gobierno de Cantabria ha dado por concluido el aislamiento del edificio de viviendas en Santander por un rebrote. No obstante, no da por cerrado todavía este foco que cuenta aún con 14 casos positivos.



COMUNIDAD DE MADRID



La Comunidad de Madrid mantiene activo el foco que apareció la semana pasada en el que se han contabilizado siete casos leves en una empresa de Madrid capital, según los últimos datos. El Gobierno regional asegura que el brote está "perimetrado" y las personas contagiadas están "convenientemente atendidas" por el Servicio Madrileño de Salud.