Españ- Casado califica de "antipatriota" a Sánchez por "alardear" en Italia de no haber querido "nunca" pactar con el PP

08/07/2020 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado (1r); el candidato a lehendakari por la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz (2r); y la candidata al Parlamento Vasco por Guipúzcoa, Muriel Larrea (1i), visitan la empresa Viralgen, dedicada al sector biofarmacéutico, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España), a 8 de julio de 2020. POLITICA Nagore Iraola - Europa Press



Muestra su preocupación por que el jefe del Ejecutivo dé "un portazo sonoro" en toda Europa a pactos económicos



SAN SEBASTIÁN, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado de "antipatriota" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "alardear" en el extranjero de no haber pretendido "nunca llegar acuerdos ni a una posición común" con el PP, principal partido de la oposición en España. "Por eso, tardó 36 horas en abrazarse públicamente con Pablo Iglesias, cuyo partido es el más radical que forma parte de un Ejecutivo europeo", ha destacado.



Casado ha participado en un acto electoral en San Sebastián tras visitar la empresa Viralgen, dedicada al sector biofarmacéutico, junto al candidato a Lehendakari por la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, y la aspirante al Parlamento Vasco por Guipúzcoa, Muriel Larrea.



El líder popular ha reiterado que a Pedro Sánchez "se le ha caído la careta" cuando ha "alardeado" en un periódico de Italia de que "nunca" se ha planteado "pactar con el PP", en alusión a la entrevista publicada en al 'Corriere della Sera', en la que el jefe del Ejecutivo ha descartado cualquier acuerdo con el PP, recordando que en Grecia, el PASOK, el partido socialista griego, "casi" desapareció después de alcanzar un acuerdo con la derecha en el país.



En las filas del PP interpretan esas palabras como que Sánchez rechaza acuerdos con el Partido Popular y "nunca" ha pensando en pactar con esta formación. Según fuentes de la dirección nacional del PP, esas manifestaciones vienen a "demostrar la nula voluntad de acuerdo" con Casado.



"OÍDO COCINA, SEÑOR SÁNCHEZ"



Pablo Casado ha apuntado que ya sabían que Sánchez no quería acordar con los populares porque, cuando votaban a favor de la prórroga del estado de alarma les "insultaban" desde el PSOE y, cuando proponían un acuerdo a favor del ingreso mínimo vital, lo hacían desde Moncloa.



Es más, según ha apuntado, ante sus propuestas para pactos de estado planteadas en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, les acusaban de "no querer y crispar", asegurando que eran "muy antipatriotas". "Resulta que, al final, el antipatriota es él, porque habla mal de su país en un periódico en Italia, al menos de la oposición", ha remarcado.



Por ello, se ha dirigido al presidente del Gobierno para decirle: "Oído cocina, señor Sánchez, pero, al menos, no mienta a la población española. Lo de decir aquí una cosa y, luego, hacer la contraria, se llama hipocresía en Italia y en España. Y lo de intentar hacer responsable a los demás de las propias decisiones, en este caso, de crispar, de confrontar y, luego, no pactar, es puro cinismo, aquí y en Italia".



Casado ha acusado al presidente del Ejecutivo de "mentir en España y confesarse en Italia". "No es una cuestión de valorar si la gran coalición es rechazada por Pedro Sánchez, sino que lleva mintiendo desde hace meses, intentando presionar a otros partidos para llegar a un acuerdo de Gobierno que ahora dice que jamás se había planteado", ha añadido.



Asimismo, ha reiterado que el PP se quedará "sin vacaciones" hasta que logren cerrar el Pacto de Estado 'Cajal' por la sanidad, planteado en la comisión de Reconstrucción, que los "españoles merecen", para "sacarla de la confrontación partidista". "No se puede explicar que el PSOE no esté de acuerdo con llegar a este pacto", ha señalado.



"PORTAZO SONORO" EN EUROPA



Por otro lado, ha mostrado su preocupación por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé "un portazo sonoro" en toda Europa a pactos económicos, y ha asegurado que las previsiones de la Comisión Europea para España evidencian a "dónde conduce su política". "Ni brotes verdes ni gama alta del éxito, sino a una recesión enorme, que, además, es mayor en España", ha añadido.



El líder popular ha destacado que apoyan al Ejecutivo en las instituciones comunitarias para el fondo de reconstrucción que ha propuesto el PP a través de la presidenta de la Comisión europea. "Esa responsabilidad que nosotros sí tenemos y ellos no tuvieron, nos permite afrontar una campaña electoral autonómica en positiva", ha añadido, en alusión a los comicios vascos y gallegos.



Pablo Casado ha dicho que entiende que "es muy difícil explicar en Europa que quiere hacer una subida masiva de impuestos como le pide Podemos, que tiene en el Gobierno ministros comunistas, orgullosamente declarados comunistas, pero la responsabilidad será de Pedro Sánchez", ha añadido.



Asimismo, ha recordado que Sánchez lleva dos años gobernando "y el resultado está siendo lo que hemos visto hoy que la Comisión europea, que actualiza a la baja las previsiones económicas del Gobierno y dice que van a caer casi un 11%, el FMI decía un 13% y el Banco de España dice que puede caer hasta un 15%". Por ello, ha explicado que no habrá "ni brotes verdes ni gama alta del éxito, sino una recesión enorme, que, además, es mayor en España".



EMPLEO DESTRUIDO



En este sentido, ha apuntado que la media del empleo que se ha destruido en la Unión Europea "se ha multiplicado por 10 en España", por lo que la crisis "no era tan simétrica", y no lo era tampoco en las muertes provocadas por la pandemia y en los contagios, porque en Portugal, Grecia y otros países asiáticos "lo han hecho mejor".



"Lo que estamos viendo es que todos los indicadores internacionales dicen que en España se está haciendo peor y nosotros proponemos que se haga lo contrario a lo que propone el Gobierno", ha añadido.



Por ello, ha emplazado a bajar impuestos, aumentar la liquidez a las empresas, "pero de verdad", y a ampliar los ERTEs "más allá de fin de año en sectores como el turismo que ya la UE dice que puede sufrir un 40% de paro en comunidades autónomas como Canarias o Baleares".