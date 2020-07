Embarazada y atrapada en un barco en medio de la pandemia

(Bloomberg) -- Al igual que miles de otros marinos, Karika Neethling quería llegar a casa cuando la pandemia de coronavirus convulsionó la industria de los cruceros en marzo. Su ansiedad se volvió más desesperada cuando supo que estaba embarazada.

Sin embargo, durante casi tres meses la sudafricana de 27 años estuvo atrapada en una red de restricciones fronterizas y burocracia corporativa, transportada en barcos entre puertos en las Bahamas e Italia mientras su empleador, MSC Cruises SA, trabajaba para llevar a sus tripulaciones a casa.

“No creo que hayamos sido nunca prioridades”, dice Neethling, quien trabajaba como empleada de la tienda a bordo del lujoso transatlántico MSC Preziosa. “Estaba deprimida y desesperada pensando que podría tener a este bebé en el barco”.

Neethling no es la única. Si bien finalmente está en casa en Johannesburgo, más de 200.000 marinos más permanecen atrapados en barcos de todo el mundo, desde buques de carga y petroleros hasta cruceros de lujo. Las restricciones en los barcos que atracan para detener la propagación del covid-19, los cierres de fronteras y la falta de vuelos son las mayores barreras para aliviar a la tripulación exhausta. Pero las líneas navieras y las compañías de cruceros también están bajo una presión creciente para hacer más.

MSC dijo que ha estado trabajando con gobiernos y puertos para llevar a los trabajadores a casa lo más rápido posible, priorizando a las embarazadas. La compañía dijo en un comunicado que un “pequeño número” de miembros de la tripulación embarazadas en toda su flota “han tenido que permanecer a bordo en espera de la repatriación, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para asegurar un pasaje seguro a casa para ellas”.

La responsabilidad de las empresas por los trabajadores atrapados en el mar es un punto de discusión cada vez mayor. Eso deja a una de las poblaciones trabajadoras más vulnerables del mundo, algunas de las cuales han estado atrapadas a bordo durante más de un año, en mayor riesgo y podría tener un efecto indirecto en la industria del transporte marítimo y la economía global.

“La presión para cambiar de tripulación ha aumentado dramáticamente”, asegura Carl Schou, director ejecutivo de Wilhelmsen Ship Management, que supervisa a unos 5.000 marinos en embarcaciones y gestiona un grupo de trabajadores el doble de grande. “Si no sucede nada para sacar a la tripulación de los barcos, los envíos se detendrían”.

Si bien las compañías de cruceros han podido llevar a la mayoría de sus tripulaciones a sus hogares agrupando a miles de trabajadores y alquilando vuelos, o en algunos casos llevándolos a sus hogares en cruceros de lujo sin pasajeros, la mayoría de las tripulaciones de los buques mercantes no han podido bajarse.

Otros 200.000 marinos no han podido regresar a los barcos debido a restricciones de viaje para relevar a la tripulación que ha terminado sus contratos. En cambio, se les ha pedido a quienes ya están en los barcos que renueven o extiendan sus contratos, incluso si muchos no lo desean expresamente.

Los equipos varados están cada vez más desesperados. La Autoridad de la Industria Marítima de Filipinas recibió “informes alarmantes de marinos que se suicidaron a bordo de barcos debido a la soledad y la depresión”, dijo el administrador Robert Empedrad en un discurso el mes pasado. La tripulación india atrapada en el crucero de lujo de Global Cruise Lines Ltd. MV Astoria organizó una huelga de hambre en junio, exigiendo volver a casa.

Mientras que la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte dice que las tripulaciones tienen derecho a detener el trabajo si sus contratos han expirado, a muchos marinos les preocupa que los empleadores puedan tomar represalias si denuncian o se niegan a seguir trabajando.

S.K. David, un ingeniero a bordo de un barco de contenedores que transporta carga entre Asia y América del Sur, dijo que extendió su contrato de seis meses porque sintió que de lo contrario sus posibilidades de empleo a futuro serían limitadas. Pidió que no se identificara a su empleador por temor a represalias.

“Es triste que seamos tratados de esta manera, no reconocidos, olvidados como ciudadanos de segunda clase”, dijo David, quien aún no conoce a su hijo nacido en febrero.

El Capitán Nikolaos Steiakakis, quien desembarcó en Houston en junio después de pasar tres meses más de lo esperado en el mar y perderse el nacimiento de su hija, reconoce que algunos marinos temen rechazar una extensión de su contrato. “Sin embargo, ninguna compañía está obligando a nadie a permanecer a bordo si pueden hacer un cambio de tripulación”, dice.

Estatus de trabajador especial

He ahí el desafío. La empresa de gestión de buques Wallem Group dice que el 40% de sus 4.000 marinos en barcos han completado sus contratos y el 10% han estado en el mar durante más de un año. Aún así, debido a la pandemia, la compañía solo ha podido ejecutar alrededor del 20% de sus cambios habituales en la tripulación, según su director ejecutivo, Frank Coles.

Coles, así como Schou de Wilhelmsen, dijeron que los gobiernos y los puertos están ignorando el problema y necesitan otorgar a los marinos un estatus de trabajador especial para acelerar los cambios de tripulación, como los pilotos de las aerolíneas y su tripulación. Las restricciones varían ampliamente entre puertos y gobiernos, desde exigir que la tripulación regrese a casa solo a través de un vuelo chárter, a ordenar que los marinos entrantes y salientes se pongan en cuarentena en hoteles.

Si bien un número creciente de puertos ahora permite cambios de tripulación, las compañías de gestión dicen que las restricciones han dificultado el alivio de un número considerable.

La ITF, el sindicato de los marinos, ha visto un aumento en la cantidad de solicitudes de ayuda de la tripulación que quiere dejar de trabajar en sus barcos, desde que el sindicato publicó una declaración el mes pasado que dice que la tripulación que ha terminado sus contratos puede ejercer ese derecho, potencialmente inactivo.

Inhumano

El cambio no llega lo suficientemente rápido, dice Neethling, quien luchó contra la ansiedad mientras esperaba que MSC la sacara del barco. Aunque la compañía dijo que ofrecía cuidados extensivos y vitaminas prenatales a las tripulantes embarazadas, Neethling asegura que no recibió nada de eso.

Después de que su hermana amenazara con acciones legales, y Neethling buscara ayuda del sindicato internacional de marinos, finalmente fue sacada del barco y llevada a casa a través de Frankfurt el 12 de junio.

Fuera de cuarentena, vio a un médico en su primer chequeo prenatal esta semana. Ella espera un niño en diciembre. “Ninguna mujer embarazada debería estar bajo el estrés que estaba enfrentando”, dice. “Lo que les sucede a los trabajadores atrapados en el mar es inhumano”.

