ELN propone a gobierno de Colombia un alto al fuego temporal por pandemia

Actualiza con reacción del presidente Iván Duque ///Bogotá, 8 Jul 2020 (AFP) - El ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, propuso al gobierno de Iván Duque un cese al fuego bilateral por tres meses ante la pandemia del nuevo coronavirus, según un comunicado difundido este martes. Los rebeldes le propusieron al presidente Iván Duque "pactar un cese el fuego bilateral por 90 días", respondiendo al llamado de la ONU a reducir la violencia en los conflictos del mundo, ante la magnitud de la emergencia desatada por el nuevo coronavirus. "Nuestra Delegación de Diálogos que se encuentra en La Habana está facultada para tramitar todos los detalles operativos", añadió El Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el texto. Ante el avance de la pandemia en el país, que ha dejado más de 4.300 muertos y 124.000 contagios desde el 6 de marzo, el ELN suspendió sus actos de guerra entre el 1 y el 30 de abril y había pedido al gobierno de Duque negociar durante ese tiempo un cese bilateral de acciones."Atendiendo al llamado del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el ELN declaró un cese el fuego unilateral y activo, durante el mes de abril y le hizo un llamamiento al Gobierno colombiano, para pactar un cese el fuego bilateral, propuesta que fue desatendida", aseguró la guerrilla. En su anuncio, el grupo rebelde señala que la tregua "crearía un clima de distensión humanitaria, favorable para reiniciar los Diálogos de Paz", suspendidos desde hace más de un año. Por su parte Duque respondió en Twitter que "nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio" y tildó al ELN de "grupo terrorista". "Colombia les exige que liberen los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales", escribió.El presidente rompió el proceso de negociación que venía llevando esa guerrilla con su antecesor, el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, a raíz de un ataque con carro bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor.El mandatario colombiano condicionó su regreso a la mesa de negociaciones a la liberación de los secuestrados y la suspensión de todas las "actividades criminales" por parte del ELN, unas exigencias a las que siempre se ha negado el mando rebelde por considerarlas imposiciones unilaterales.Surgido en 1964 al calor de la Revolución Cubana, el ELN se mantiene en armas tras el acuerdo de paz de 2016 que condujo al desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Cuenta con unos 2.300 combatientes y una extensa red de apoyo en puntos urbanos. Investigaciones independientes estiman que sus operaciones se extienden al 10% de los 1.100 municipios colombianos. lv/gma ------------------------------------------------------------- Colombia amplía un confinamiento cada vez más relajadoBogotá, 8 Jul 2020 (AFP) - Colombia extenderá hasta el 1º de agosto las medidas de aislamiento cada vez más relajadas contra la pandemia, en momentos en que los casos y muertes por covid-19 aumentan, anunció el presidente Iván Duque este martes."Lo que hacemos es extender el concepto de aislamiento preventivo obligatorio hasta el primero de agosto, pero con unas modificaciones en lo que tiene que ver con vida productiva y recuperación de calidad de vida", dijo el mandatario en un programa oficial que presenta a diario.De esa forma, se amplían las restricciones impuestas desde el 25 de marzo y que debían ser levantadas el 15 de julio. La cuarta economía latinoamericana, donde viven 50 millones de personas, reporta más de 4.300 muertes y 124.000 infecciones.En un proceso "gradual" de reapertura económica, Duque anunció que los municipios con pocos o ningún caso del nuevo coronavirus podrán abrir restaurantes, teatros y gimnasios, con algunos "protocolos" que deberán ser acordados con sus alcaldes. No obstante, el gobierno mantendrá las restricciones en bares, discotecas y lugares de entretenimiento, si bien centros comerciales, museos, bibliotecas y peluquerías ya operan con aforo reducido.Según el mandatario, Colombia tiene 490 municipios libres de covid-19, 295 municipios que no registran casos desde hace tres semanas y 100 municipios con baja afectación del virus. "Mantenemos el aislamiento de personas que están entre 18 y 69 años con las dos horas de esparcimiento que tienen diariamente", detalló el presidente. Por su parte, los mayores de 70 años podrán salir nuevamente bajo la misma regulación que el resto de la población, aunque "les recomiendo que en la medida de lo posible estén en casa" por ser más vulnerables ante virus, agregó. La justicia de Colombia le ordenó al gobierno de Duque aliviar la orden de encierro para los ancianos, que tenían más restricciones que el resto de los colombianos y que regían en principio hasta el 31 de agosto. El mandatario conservador anunció además la reapertura de iglesias con algunas restricciones, como el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento físico obligatorio y la prohibición del ingreso de niños y adolescentes.Ampliado en varias ocasiones, el confinamiento obligatorio no ha frenado los decesos y las contaminaciones por el nuevo coronavirus, que crecen con velocidad en Colombia.El país es sexto en América Latina en número de muertos por covid-19 y el quinto en contagios. Las autoridades creen mantener bajo control relativo a la enfermedad en relación con otras naciones de la región.Duque ha liderado lo que llama una reapertura "gradual" de la economía, que según expertos y mandatarios locales "prácticamente" ha puesto fin a la cuarentena.El gobierno prevé en 2020 uno de los "peores" desempeños económicos de la historia, con una caída estimada en 5,5%, según el ministerio de Hacienda.lv/mls