El presidente de Perú convoca a elecciones generales para el 11 de abril de 2021

En la iamgen un registro del presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien suscribió y formalizó la convocatoria a elecciones. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 8 jul (EFE).- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, suscribió este miércoles, de manera sorpresiva, un decreto supremo que convoca a elecciones generales en su país para el domingo 11 de abril de 2021.

"Hoy, a través de un decreto supremo y ante todos los peruanos, suscribo la norma legal con mi firma, formalizando la convocatoria a elecciones", anunció Vizcarra durante un pronunciamiento emitido en el Palacio de Gobierno de Lima.

De esa manera, el gobernante, cuyo período debe culminar el 28 de julio de 2021, adelantó la formalización de la convocatoria de elecciones, que por lo general se concreta a fines del año anterior a los comicios.

"Cumpliendo con este mandato, hoy firmo y mañana será publicado este decreto supremo", remarcó tras decir que él es "una persona de palabra, que cumple su palabra".

CULMINAR REFORMAS

Vizcarra, quien asumió la presidencia en marzo de 2018 en reemplazo del economista Pedro Pablo Kuczynski, se dirigió a los dirigentes y congresistas de las diferentes agrupaciones políticas para indicar que las autoridades tienen "de acá, poco más de nueve meses" para culminar las reformas que requiere su país.

"Lo que tengamos que corregir hagámoslo (...) una vez más, señores congresistas: trabajemos juntos", enfatizó en referencia a la crisis que se ha desatado en los últimos días entre el Ejecutivo y el Legislativo tras la decisión de los parlamentarios de retirar la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado.

Esa medida se aprobó en primera votación el último domingo y modificó la propuesta del Gobierno para retirar la inmunidad parlamentaria, al quitarle esa prerrogativa al presidente y sus ministros, así como a altos magistrados como los miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo.

CRISIS POLÍTICA

Al respecto, Vizcarra recordó este miércoles que su Gobierno convocó en diciembre de 2018 a un referéndum para la reforma política y judicial, y "la población, masivamente, con conciencia ciudadana" participó para definir "algunos temas centrales" como el impedimento de reelección de los congresistas.

Lamentó, sin embargo, que en los últimos días el Congreso no aprobase otras propuestas, como el impedimento para que las personas con sentencia por delitos en primera instancia puedan ser candidatos y la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que consideró "un mecanismo que se ha mal utilizado y se ha convertido en impunidad".

Como ambos planteamientos no fueron aprobados, Vizcarra anunció este domingo la convocatoria a un referéndum, tras lo cual el Congreso llamó de inmediato a un nuevo pleno en el que aceptó prohibir las candidaturas de sentenciados, pero modificó de la inmunidad parlamentaria.

"En el tema de la inmunidad nadie sabe qué hicieron. Así no podemos hacer reforma política", comentó el presidente antes de decir que esta decisión "tiene que corregirse", porque implica modificar la Constitución.

Vizcarra aseguró que no tiene "la menor duda" de que este tema "se cae" si es llevado ante el Tribunal Constitucional (TC).

El gobernante también remarcó que su gobierno "ya está de salida", por lo que dijo que su rechazo a la decisión del Congreso "es por el que viene, por el equilibrio de poderes" en su país.

"Yo no tengo ningún temor, estoy de salida", acotó antes de anunciar que convocó para este jueves a una reunión del Consejo de Estado, para analizar las medidas que se tomarán ante la posición del Congreso.