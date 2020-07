El Mallorca necesita ganar al Levante para soñar con la permanencia

El centrocampista japonés del RCD Mallorca, Takefusa Kubo (d), intenta llevarse el balón ante los jugadores del Levante, José Luis Morales (c) y Rubén Rochina, durante el encuentro correspondiente a la jornada catorce de primera división. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Palma/Valencia, 8 jul (EFE).- El Mallorca tiene la imperiosa necesidad de ganar mañana al Levante, un rival que solo se juega acabar lo mejor posible, para mantener intactas sus opciones de permanencia con 12 puntos en juego y 6 por debajo de los equipos que marcan la frontera de la salvación -Eibar y Alavés-.

El equipo de Vicente Moreno -decimoctavo, con 29 puntos- viene de caer (3-0) en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, pero la jornada anterior goleó al Celta (5-1) y mostró un nivel muy alto de juego en el Mallorca Visit Estadi.

Moreno recupera al croata Ante Budimir, máximo realizador del equipo con 12 goles, y al central eslovaco Martín Valjent, bajas en el Wanda por sanción, y podrá alinear a su once de gala ante el Levante.

Una jornada más en este tramo final del campeonato, la presencia del japonés Take Kubo y del colombiano "Cucho" Hernández en el ataque está siendo decisiva para los intereses del conjunto balear.

Kubo y el "Cucho", cedidos por el Real Madrid y el Watford, respectivamente, han dejado patente su talento para abrir espacios en las defensas rivales, faceta en la que el nipón ha destacado de manera especial.

También, si Moreno le da minutos, puede ser noticia el internacional sub-15 argentino, nacido en Durango (México), Luka Romero, que hizo historia en el fútbol español al debutar con 15 años y 219 días el pasado 24 de junio, ante el Madrid, en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Si juega, la perla de la cantera mallorquinista debutaría en la isla con la camiseta del primer equipo. El Mallorca ha mostrado su mejor nivel en Palma, donde ha sumado 24 de los 29 puntos que acumula en su casillero, 3 de ellos conquistados en la victoria de la primera vuelta ante el Real Madrid (1-0).

Con un triunfo ante el Levante, los bermellones se meterían de lleno en la lucha por la permanencia a la espera de los resultados que consiga ante sus próximos rivales, Sevilla y Osasuna como visitante, y el Granada en casa.

Con la intención de mantener el buen nivel mostrado tras el confinamiento pero sin nada en juego, el Levante recuperará mañana a Enis Bardhi, sancionado en el último duelo ante la Real Sociedad, y tiene la duda del defensa Sergio Postigo, que se retiró con unas molestias en la cadera ante el equipo vasco y esta tarde realizará una prueba en el último entrenamiento del equipo.

Tras el entrenamiento vespertino, el técnico del Levante, Paco López, tiene previsto ofrecer la lista de veintitrés jugadores convocados para desplazarse hasta Mallorca.

Si Paco López mantiene lo hecho hasta ahora, Coke y Toño ocuparían los laterales en la defensa y Miramón y Clerc regresarían al banquillo. Si Postigo no está listo, el gallego Rober Pier o el costarricense Óscar Duarte acompañarían en el eje de la zaga a Vezo, que ha jugado todos los minutos desde la reanudación.

El técnico valenciano cuenta con jugadores descansados para la medular, ya que Bardhi y Melero, en principio, estarían en la formación inicial y podría dar descanso a Vukcevic, Campaña o Rochina

En ataque el jugador más en forma es José Luis Morales, con dos goles en ocho días, así que parece probable su presencia en el once inicial y en este caso sería Roger Martí su acompañante.

Alineaciones probables:

Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Fran Gámez; Kubo, Salva Sevilla, Baba, Dani Rodríguez; "Cucho" Hernández y Budimir.

Levante: Aitor; Coke, Vezo, Postigo o Rober Pier, Toño, Campaña o Rochina, Radoja, Bardhi, Melero, Roger y Morales.

Árbitro: César Soto Grado (C. Riojano)

Estadio: Visit Mallorca

Hora: 19.30 horas

-----------------------------

La estadística: De los 17 partidos jugados esta temporada en Son Moix, el Mallorca ha ganado 7, perdido 7 y empatado 3. El Levante se impuso 1-2 en su última visita a la isla, en noviembre de 2019.

La frase: Vicente Moreno: "Todo lo que tenemos lo dejamos en el campo y así va a ser hasta el último día".