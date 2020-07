El doble campeón del mundo Fernando Alonso vuelve a Renault en 2021

El doble campeón del mundo Fernando Alonso vuelve a Renault en 2021Spielberg bei Knittelfeld, Austria, 8 Jul 2020 (AFP) - El doble campeón del mundo de Fórmula 1 español Fernando Alonso se reencontrará con la categoría reina del deporte del automóvil en el seno de Renault "a partir de la temporada 2021", tras dos años de ausencia, confirmó este miércoles la escudería en un comunicado."Renault DP World F1 Team tiene el place de confirmar a Fernando Alonso junto a Esteban Ocon como sus dos pilotos para la temporada 2021", explica la escudería en el texto.La duración del contrato de Alonso, que cumplirá 39 años el 29 de julio, no fue precisada, explicando únicamente la escudería que "se une a Renault DP World F1 Team para las próximas temporadas". Con el constructor francés, el español ganó sus dos títulos mundiales en 2005 y en 2006.Alonso, que logró 32 victorias y 97 podios en 314 participaciones en grandes premios, sustituirá al australiano Daniel Ricciardo, que pasará a McLaren al final de la presente temporada."Renault es mi familia, mis mejores recuerdos en Fórmula 1 con mis dos títulos mundiales, pero ahora miro hacia adelante", afirmó Alonso en el comunicado. "Con una gran dosis de orgullo y una inmensa emoción vuelvo al equipo que me dio la oportunidad al inicio de mi carrera y que ahora me la da para regresar al más alto nivel. Tengo ambiciones con el proyecto de este equipo", añadió. Alonso dejó la Fórmula 1 en 2018 después de cuatro años poco fructíferos en McLaren e intentará por tercera vez ganar las 500 millas de Indianápolis con esta marca en agosto."El progreso de Renault este pasado invierno (boreal) da credibilidad a objetivos de cara a la temporada 2022 y compartiré toda mi experiencia como piloto con todos, desde los ingenieros a los mecánicos y mis compañeros". explicó Alonso. "El equipo quiere y tiene los medios para volver al podio, igual que yo", concluyó el asturiano. pel/psr