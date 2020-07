Economía argentina emite señales de ligero repunte de actividad

(Bloomberg) -- La economía de Argentina mostró señales de un aumento de la actividad en mayo respecto a los mínimos históricos de abril, aunque seguía profundamente deprimida debido al golpe en la demanda de las medidas de aislamiento por el covid-19.

La actividad de construcción cayó un 48,6% en mayo respecto al año anterior, aunque se duplicó respecto a los niveles de abril. La producción industrial disminuyó un 26,4% en mayo, pero mostró un ligero repunte respecto al mes anterior, según datos del Gobierno publicados el martes. Ambos indicadores registraron las mayores caídas mensuales de las que se tienen datos en abril.

A pesar de la recuperación respecto a los mínimos de abril, las perspectivas para el segundo mayor país de América del Sur siguen siendo sombrías. El sector de la construcción ha perdido 70.000 empleos formales en lo que va de año, mientras que la mayoría de las empresas constructoras anticipan una disminución de la actividad en los próximos meses, según datos publicados el martes. En un ámbito más amplio, los economistas encuestados por el banco central pronostican una contracción de Argentina del 12% este año, encaminándose a la peor caída anual del país, después de dos años consecutivos de contracciones.

El presidente Alberto Fernández decretó medidas de aislamiento por el coronavirus el 20 de marzo y estas se mantendrán al menos hasta el 17 de julio.

