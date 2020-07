Duque rechaza propuesta de cese bilateral del fuego del ELN

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Iván Duque rechazó la propuesta del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional de un cese bilateral del fuego de 90 días y exigió a la organización que libere de inmediato a todos los secuestrados, cese las acciones terroristas y entregue las armas.

La noche del martes el ELN publicó en su página de internet que “atendiendo al llamado del Secretario General de la ONU, António Guterres, el ELN declaró un cese el fuego unilateral y activo durante el mes de abril”.

Teniendo en cuenta la resolución de la ONU, que se corresponde con el llamamiento del papa Francisco, “le proponemos al presidente Iván Duque pactar un cese el fuego bilateral por 90 días. De pactarse este cese bilateral, se crearía un clima de distensión humanitaria, favorable para reiniciar los diálogos de paz”.

Pero el mandatario colombiano respondió en Twitter que “nuestro gobierno nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad... El ELN es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie el país por décadas. Colombia les exige que liberen a los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales”.

El senador del izquierdista Polo Democrático, Iván Cepeda, dijo a The Associated Press el miércoles que “un cese bilateral del fuego traería un gran alivio a muchos territorios y regiones del país que soportan hoy los estragos no sólo lo de la pandemia, sino además de la violencia”.

Colombia ha reportado hasta ahora 120.281 infectados por COVID-19 y 4.452 fallecidos.

Por su parte Ariel Ávila, de la organización no gubernamental Paz y Reconciliación, señaló a AP que “el ELN ha venido haciendo una serie de gestos de paz. Ahora ofrece un cese bilateral, no es la primera vez que lo hace pero va a ser muy difícil que el gobierno lo acepte”.

El ELN inició conversaciones de paz con el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), pero las partes nunca lograron acordar un cese al fuego. Las negociaciones con el actual gobierno están congeladas.

En menos de un mes el grupo guerrillero ha liberado a 10 rehenes, incluidos policías, militares y civiles, y en dos meses se han desmovilizado 47 de sus integrantes, de acuerdo con las autoridades.

Según la oficina del Alto Comisionado de Paz el ELN tiene en su poder a nueve secuestrados entre uniformados y civiles.

El ELN nació en 1965 como un proyecto político inspirado en la revolución cubana y tiene en la actualidad unos 2.700 combatientes, según estimaciones.