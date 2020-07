Difícil año en Europa empieza a cambiar perspectivas para Huawei

(Bloomberg) -- Huawei Technologies Co. ha pasado de ser un componente crucial de las redes móviles del Reino Unido y Francia a un posible marginado, después de que la resistencia y los arreglos comenzaran a ceder a una implacable campaña de la Casa Blanca.

Ambos países indicaron esta semana que están tomando medidas para reducir su dependencia de la compañía china: el Reino Unido está considerando reducir progresivamente el rol que Huawei comenzaría este mismo año, y la agencia de seguridad cibernética francesa Anssi impondrá un sistema de exención que probablemente limitará severamente su uso.

Hace un año, las cosas parecían mucho más optimistas para la compañía china. El comité de inteligencia y seguridad de Gran Bretaña dijo en julio pasado que prohibir a Huawei haría que las redes fueran menos resistentes a los ataques maliciosos. El razonamiento del comité fue que reduciría la competencia y dejaría al Reino Unido dependiente de solo dos proveedores: Nokia Oyj y Ericsson AB.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, intentó un arreglo en enero, permitiendo a los operadores usar el equipo de Huawei para construir sus sistemas 5G siempre que lo limitaran al 35% y aceptaran no usarlo en núcleos de red sensibles.

Pero la presión de EE.UU. solo ha aumentado y los gobiernos y operadores europeos se han visto obligados a elegir bandos entre dos potencias mundiales. La Administración del presidente Donald Trump ha acumulado sanciones, lo que dificulta cada vez más a los operadores europeos acceder a productos del mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones.

“El crecimiento del gasto en I+D de Huawei se ha acelerado recientemente”, dice Neil Campling, analista de Mirabaud Securities. “Sus avances en relación con sus pares occidentales son significativos, por lo que Estados Unidos está utilizando todo lo que puede en su poder político, ya sean sanciones comerciales, acuerdos oficiales, acuerdos no oficiales, para tratar de frenar los avances de China”.

El vicepresidente de Huawei, Victor Zhang, instó al Reino Unido a evaluar el impacto a largo plazo de las sanciones estadounidenses antes de decidir excluir los productos de la compañía.

“Es muy temprano para evaluar su impacto a largo plazo. Esto significa que también es prematuro hacer un juicio considerado sobre nuestra capacidad para ofrecer conectividad de próxima generación en todo el Reino Unido”, dijo Zhang en una llamada con periodistas el miércoles. “Ahora no es el momento de apresurarse a tomar una decisión tan crítica sobre Huawei”.

Huawei ha negado sistemáticamente que sea un riesgo de seguridad y que no funcione independientemente del gobierno chino. Su portavoz, Paul Harrison, argumentó en Twitter que Estados Unidos está dictando injustamente la política del Reino Unido con sus sanciones y que amenaza el despliegue de 5G del Reino Unido.

Al igual que el Reino Unido, Francia trató de encontrar un punto medio. En mayo de 2019, Macron le dijo a Bloomberg Television que no tenía la intención de capitular ante la presión estadounidense, aunque el gobierno ya había restringido la cantidad y la ubicación del equipo Huawei utilizado en sus redes. A medida que los operadores inalámbricos se preparan para implementar 5G, el país probablemente agregará restricciones adicionales al acceso de Huawei.

La Administración Trump, que quería que Europa prohibiera Huawei por completo debido a la preocupación de que el equipo de la compañía con sede en Shenzhen fuera vulnerable a la infiltración de espías chinos, respondió.

Trump reprendió a Johnson en una llamada después del anuncio del Reino Unido, dijo una persona familiarizada con el asunto en ese momento, y el vicepresidente Mike Pence no descartó que el enfrentamiento pudiera afectar las conversaciones comerciales con Gran Bretaña después del brexit en una entrevista de CNBC en febrero.

Incluso la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, intervino para advertir a los aliados europeos en una conferencia de seguridad en Múnich ese mes que sería peligroso confiar en la compañía. Y el embajador de Estados Unidos Richard Grenell tuiteó que los países que usen un “vendedor no confiable” para 5G arriesgan el intercambio de inteligencia.

Ahora, Francia ha excluido efectivamente a Huawei, al permitir solo autorizaciones por tiempo limitado de entre tres y ocho años para que los proveedores locales de telecomunicaciones usen los equipos de Huawei. La medida plantea un desafío técnico para compañías como Bouygues y SFR, que ahora se verán obligadas a pensar dos veces antes de colocar el kit Huawei 5G además de sus sistemas 4G si enfrentan el riesgo de desmantelar equipos chinos en el futuro cercano.Todavía hay mercados europeos por los que luchar. El gobierno alemán está luchando por establecer reglas que requieran certificación de seguridad para los proveedores de la red 5G. Anteriormente, altos funcionarios chinos destacaron a las compañías automotrices alemanas –la joya de la corona de la economía más grande de Europa– como un objetivo potencial de represalia si Huawei es expulsado de sus mercados.

El golpe fatal para la relación de Huawei con Europa pudo haber llegado en mayo, cuando Estados Unidos prohibió a la compañía obtener microchips que utilizan tecnología estadounidense.

La prevalencia de chips que se fabrican con tecnología estadounidense o la incorporan causó que el analista de New Street Research Pierre Ferragu declarara en mayo que “a Huawei le quedan 12 meses de vida”.

Esas sanciones fueron tan severas que llevaron a los servicios de seguridad británicos a reabrir su revisión de cuán seguro y sostenible podría ser Huawei como proveedor de las redes nacionales. Esa revisión se ha completado y enviado al secretario digital y cultural del Reino Unido, Oliver Dowden. Dijo que “probablemente tendrán un impacto en la viabilidad de Huawei como proveedor” y que pronto habrá más detalles sobre los próximos pasos del Reino Unido.

