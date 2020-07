10/12/2019 Diego Matamoros, cerrado en banda a hablar sobre su separación de Estela Grande. MADRID, 8 (CHANCE) El otrora hablador Diego Matamoros ha decidido castigarnos con el silencio. Y es que cuando no hay dinero de por medio, el influencer prefiere no opinar sobre las polémicas que habitualmente rodean su vida. Feliz con Carla Barber, con quien lleva un mes y medio de apasionada relación, el hijo de Kiko Matamoros ha vuelto a acaparar titulares por el complicado proceso de divorcio que está teniendo con Estela Grande. Al parecer, la modelo le pide una gran cantidad de dinero por firmar su separación, y Diego no está dispuesto a ceder. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El otrora hablador Diego Matamoros ha decidido castigarnos con el silencio. Y es que cuando no hay dinero de por medio, el influencer prefiere no opinar sobre las polémicas que habitualmente rodean su vida. Feliz con Carla Barber, con quien lleva un mes y medio de apasionada relación, el hijo de Kiko Matamoros ha vuelto a acaparar titulares por el complicado proceso de divorcio que está teniendo con Estela Grande. Al parecer, la modelo le pide una gran cantidad de dinero por firmar su separación, y Diego no está dispuesto a ceder.



Sin embargo, cuando le pillamos paseando a su perro por los alrededores de su domicilio, el hermano de Laura Matamoros evita explayarse como sí lo hace cuando visita algún plató. De lo más serio, y sin ganas de hablar, Diego responde "no comento nada" al acoso que Carla Barber está sufriendo por compañeros de profesión por ser guapa y tener éxito en lo suyo. Acerca de cómo va su noviazgo con la canaria, el influencer afirma qu "perfecto".



Sin embargo, cuando llega el momento de preguntarle por Estela y su complicada separación, Diego asegura que "no voy a hablar nada". Satisfecho con esta respuesta, la repite una y otra vez. Da igual que le preguntemos si es cierto que la modelo le ha pedido dinero, ni cómo van los trámites o si nos puede hablar del proceso.



A continuación, os mostramos la cara más seca del influencer con la prensa: