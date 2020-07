Cultura.- Thandie Newton denuncia la cosificación y racismo que la hicieron rechazar Los ángeles de Charlie

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La oleada de protestas en Estados Unidos contra el racismo tras la muerte de George Floyd también han calado en la industria cinematográfica y son muchos los actores que están denunciando discriminación en Hollywood. La última en hacerlo ha sido Thandie Newton, quien ha revelado que rechazó ser una de las protagonistas de 'Los ángeles de Charlie' ya que los productores trataron de obligarla a representar estereotipos racistas y cosificaban, desde la primera escena, su personaje.



En una entrevista con Vulture, la actriz recordó su reunión con Amy Pascal, por aquel entonces una de las máximas responsables de Sony Pictures Entertainment, para discutir el proyecto. "Tuve una reunión con ella y me dijo: 'No quiero ser políticamente incorrecta, pero tal y como el personaje está escrito y contigo interpretando ese papel, creo que tenemos que asegurarnos de que sea creíble'", rememoró.



La intérprete no sabía a qué se refería, así que pidió una explicación, a lo que Pascal respondió que el personaje "ha estado en la universidad y tiene educación". Newton contestó que, al igual que la protagonista, ella también había ido a la universidad, concretamente a Cambridge.



"Sí, pero tú eres diferente. Tal vez podría haber una escena en la que está en un bar, se sube a una mesa y empieza a menear el culo", propuso Pascal. "Básicamente estaba recuperando estos estereotipos de cómo ser más convincente como personaje negro. Y yo dije: 'No, no haría eso'". Ella dijo: 'Sí, tú eres diferente'. Esa es Amy Pascal. Esto no es una sorpresa, ¿verdad? Seamos realistas, como resultado de esto no hice la película", confesó.



Pascal, que fue despedida de Sony en 2015 tras la filtración de unos comprometedores correos electrónicos de contenido racista, contó su versión de lo ocurrido a la publicación. "Si bien me tomo sus palabras en serio, no recuerdo los hechos que describe, ni tampoco ninguno de sus representantes que estuvieron presentes en esa sesión de casting", afirmó. "Siempre he considerado a Thandie una amiga, estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de hacer películas con ella y espero volver a trabajar con ella en el futuro", matizó.



DESDE LA PRIMERA SECUENCIA



'Los ángeles de Charlie' finalmente estuvo protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu. Newton optaba al rol de Liu, pero su conversación con el director, McG, y cómo le describió el arranque del filme, y cómo su personaje iba ser tratado como objeto de deseo y "cosificado" desde la primera escena, también la empujó a rechazar el proyecto.



"La primera toma va a ser así: Piensas que hay como líneas amarillas en una carretera, te das la vuelta y te das cuenta de que es la costura, porque el vaquero está tan apretado en tu culo que parecerá asfalto", explicó el realizador, a lo que la intérprete contestó: "No creo que vayamos juntos por este camino".



Pese a este incidente al comienzo de su carrera, Newton no ha parado de trabajar y ha aparecido en títulos como 'Westworld', 'Crash (Colisión)', 'Misión Imposible 2', 'En busca de la felicidad' o 'Han Solo: Una historia de Star Wars'.