Cultura.- Disney quiere a Jude Law como Capitán Garfio en el remake de Peter Pan

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La fiebre de Disney por revisar sus clásicos de animación continúa y la compañía ya ha puesto en marcha su próximo proyecto. Se trata de una nueva versión en imagen real de Peter Pan titulada Peter Pan & Wendy, una cinta que, si el estudio se sale con la suya, podría contar con Jude Law en el papel del Capitán Garfio.



Según Variety, el actor está en negociaciones para el rol del villano. El filme estará dirigido por David Lowery, quien escribirá el guion junto a Toby Halbrooks.



Entre los últimos trabajos de Law destacan la serie The New Pope y El ritmo de la venganza. El actor tiene pendientes varios proyectos, entre ellos las terceras entregas de las sagas Animales Fantásticos y Sherlock Holmes.



Si se cierra el acuerdo y consigue el papel, Law seguiría los pasos de Dustin Hoffman en Hook, Jason Isaacs en Peter Pan: La gran aventura o Garrett Hedlund en Pan: Viaje a Nunca Jamás. La publicación también apunta que se espera que el lanzamiento sea en cines.



Otros estudios han hecho sus propias versiones de la historia, desde Hook, lanzada en 1991 y dirigida por Steven Spielberg, hasta Pan: Viaje a Nunca Jamás, obra de Joe Wright y estrenada en 2015 que contaba con Hugh Jackman en el papel de Capitán Garfio



Pero a pesar de todas estas adaptaciones, el clásico de animación estrenado en 1953 sigue siendo la versión más exitosa de la novela de J.M. Barrie. La trama gira en torno a Peter Pan, un niño que no envejece, y los otros niños a quienes lleva al mundo mágico de Nunca Jamás.



Disney ha comprobado sobradamente que los remakes de imagen real de sus clásicos de animación funcionan en taquilla, después de un año 2019 de lo más exitoso gracias a Aladdín y El rey león, que recaudaron 1.050 y 1.656 millones de dólares respectivamente.



También fueron un éxito las versiones de Alicia en el país de las maravillas, La Bella y la Bestia, El libro de la Selva, todas ellas también sobrepasaron los mil millones de dólares en taquilla. Además, pronto se estrenarán otras producciones de este corte como Mulán, Cruella o La sirenita y están en marcha más remakes como los de Pinocho o Bambi.