Coronavirus.-Trump rechaza públicamente las recomendaciones de los CDC para reabrir los colegios por "difíciles y caras"

Los CDC proporcionarán pautas "adicionales" la semana que viene



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este miércoles públicamente las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para reabrir los centros educativos del país norteamericano en el marco de la pandemia del coronavirus, argumentando que son "difíciles y caras".



"Estoy en desacuerdo con los CDC en sus muy difíciles y caras recomendaciones para abrir las escuelas", ha indicado Trump en su cuenta de la red social Twitter. "Si bien quieren que se abran, están pidiendo a las escuelas que hagan cosas muy poco prácticas", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que se reunirá con ellos.



El mensaje del mandatario ha llegado minutos después de que amenazara, en otro 'tuit', con recortar los fondos federales a los centros educativos que no abran físicamente. "Los demócratas piensan que sería políticamente malo para ellos si las escuelas de Estados Unidos abren antes de las elecciones de noviembre, pero es importante para los niños y las familias", ha escrito, una idea que ya ha esgrimido en el pasado.



No es la primera vez que Trump muestra su querencia por la reapertura de los centros educativos. Este martes, y a pesar del incremento de casos de la COVID-19 que se registra en Estados Unidos, el presidente norteamericano aseguró que "presionará" a los gobernadores para que los abran en otoño. Un día antes ya había asegurado, vía Twitter, que "las escuelas deben abrir en otoño".



En este sentido, según informa la cadena de televisión CNN, las pautas ofrecidas por los CDC fomentan la higiene, el uso de coberturas faciales de tela y quedarse en casa cuando sea adecuado. También sugieren una programación escalonada, un plan personal de apoyo, una distribución de pupitres que permita el distanciamiento físico, barreras físicas y el cierre de espacios comunitarios.



PAUTAS "ADICIONALES" LA SEMANA QUE VIENE



Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha anunciado este miércoles que los CDC publicarán pautas "adicionales" en este sentido la semana próxima.



"Creo que lo que el presidente estaba diciendo esta mañana es que si hay aspectos de las recomendaciones de los CDC (...) que sirven de barrera para que los niños vuelvan a la escuela, queremos que los gobernadores, las autoridades locales y los líderes educativos sepan que estamos aquí para trabajar con ellos, para apoyar las medidas que están poniendo en marcha", ha matizado Pence en una rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca, según ha informado el diario 'Politico'.



Por su parte, el director de los CDC, Robert Redfield, ha enfatizado que las pautas de los CDC buscan "reabrir y mantener abiertas nuestras escuelas" y que "ninguna situación debe usarse como una razón para mantenerlas cerradas". Además, ha asegurado que no alteraría las recomendaciones en base a las críticas de Trump, afirmando que "cree" que el presidente y él están "totalmente de acuerdo".



"Veo al doctor Redfield entre el público y lo aprecio. Y sé que le gustaría ver a todos regresando y volviendo a la escuela en otoño", dijo Trump el martes. "Y he leído todo lo que ha escrito, y se lo agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. Se lo agradezco", remachó.



La reapertura de las escuelas se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles en Estados Unidos mientras el país busca retomar la normalidad durante la pandemia del coronavirus. La campaña para retomar las clases presenciales se enmarca en los esfuerzos de Trump para poner en marcha el país, el más afectado por la pandemia del coronavirus, con más de tres millones de casos y 132.000 muertes.