Coronavirus.- Marruecos abrirá sus fronteras el 14 para marroquíes y residentes extranjeros y deja fuera Ceuta y Melilla

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Marruecos ha anunciado este miércoles la apertura parcial de sus fronteras aéreas y marítimas a partir de la medianoche del próximo martes, día 14, para sus ciudadanos nacionales y para los residentes en el extranjero. Rabat no incluye las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla y no hace mención a la Operación Paso del Estrecho.



En un comunicado, Rabat ha avanzado que sus nacionales y los residentes en el extranjero podrán llegar al país por vía aérea o marítima. De la decisión de Marruecos sobre sus fronteras depende que puedan viajar al país los marroquíes --hasta tres millones de ellos-- que viven en el norte de Europa y que mayoritariamente lo hacen cruzando por territorio español.



Las aerolíneas nacionales programarán para ello los vuelos necesarios para garantizar el éxito de la operación y los pasajeros deberán presentar, antes de embarcar, un test PCR de menos de 48 horas, así como un test serológico, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí.



Por vía marítima, los ferris serán programados desde los puertos de Sète (Francia) y Génova (Italia), con exclusión de cualquier otro puerto, entre ellos el de Algeciras (Cádiz), una de las principales vías de acceso al país.



En estos casos, también se exigirá una prueba PCR realizada 48 horas antes y cumplir las estrictas medidas de higiene recomendadas. Advierte, igualmente, de la posibilidad de realizar un control PCR durante el viaje.



Los marroquíes residentes en el extranjero, así como los extranjeros residentes en Marruecos podrán salir del país al final de su estancia, por los mismos medios aéreos y marítimos, concluye el comunicado.



El pasado día 22, el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, indicó que este verano no habría 'operación paso del estrecho' (OPE) "en su forma habitual". Esta habría sido la 33 edición de la OPE y nunca se ha suspendido hasta ahora.



"Es obvio hoy que la Operación Marhaba --como se conoce en Marruecos--, tal como la conocemos cada año, no tendrá lugar este verano, ya que no se ha preparado desde el mes de abril", dijo Bourita.



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, habló este martes por la tarde con su homólogo marroquí sobre la situación de las fronteras. Marruecos, ha dicho, tiene la frontera cerrada hasta el 10 de julio y "en estos momentos está reflexionando" sobre si las mantendrá cerradas por más tiempo o las abre, y en qué condiciones.



En todo caso, ha dejado claro que el Gobierno español es "tremendamente respetuoso" con la decisión que tome Marruecos sobre sus fronteras, igual que ha pretendido que otros países lo fueran con la gestión española. Lo que tiene que preocupar, ha resumido, es estar "suficientemente cómodos" con la gestión y la situación de la Covid-19.