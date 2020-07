22/06/2020 Coronavirus.- Honduras supera los 25.000 casos de coronavirus. Honduras ha superado ya el umbral de los 25.000 casos de coronavirus tras sumar más de 700 en las últimas 24 horas, mientras que las víctimas mortales rondan las 700, si bien las funerarias aseguran que el número sería tres veces mayor. POLITICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL HONDURAS PRESIDENCIA DE HONDURAS



Honduras ha superado ya el umbral de los 25.000 casos de coronavirus tras sumar más de 700 en las últimas 24 horas, mientras que las víctimas mortales rondan las 700, si bien las funerarias aseguran que el número sería tres veces mayor.



Según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), en la pasada jornada se han detectado otros 763 contagios, para un total de 25.428 casos confirmados, mientras que se han sumado otras 21 muertes, con lo que ya son 677.



Del total de afectados, al menos 1.648 son miembros del personal sanitario, de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud, al que ha tenido acceso el diario hondureño 'El Heraldo'.



No obstante, las cifras de fallecidos ofrecidas por el SINAGER no concuerdan con las que ha proporcionado la Asociación de Funerarias de Honduras, que hasta el 4 de julio había realizado 1.831 entierros con el protocolo establecido para las víctimas de la COVID-19.



En este contexto, la nación centroamericana ha empezado a dar síntomas de fatiga. Así, el presidente, Juan Orlando Hernández, que la semana pasada abandonó el hospital tras pasar dos ingresados por coronavirus, ha criticado la atención que se da en algunas zonas del país.



Hernández ha calificado de "inhumano" el trato que se ha dado a pacientes de coronavirus en el Hospital Sur de Choluteca, después de que circularan por redes sociales imágenes de enfermos de COVID-19 a la intemperie o en carpas.



"Esa barbaridad no puede volver a pasar", dijo el martes en una reunión de Gobierno virtual. "El dinero lo tienen disponible y, si necesitan, se les manda más para que ellos vayan acondicionando", afirmó.



Hernández rehusó declarar un confinamiento total pero sí ha declarado toques de queda por territorios que ha ido flexibilizando. Durante el mes de junio, el país emprendió la reapertura económica.