Coronavirus.- Cuba suspende el "acto central" del 26 de julio por la pandemia de coronavirus

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Partido Comunista de Cuba (PCC) ha decidido no celebrar el "acto central" del 26 de julio, cuando se conmemora el asalto al Cuartel Moncada por parte de Fidel y Raúl Castro, entre otros insurgentes, para derrocar al régimen de Fulgencio Batista, debido a la pandemia de coronavirus.



La decisión se tomó el martes en una reunión del Buró Político del Comité Central del PCC que estuvo presidida por Raúl Castro, en calidad de primer secretario de la formación política, según recoge 'Cubadebate'.



"Se acordó, teniendo en cuenta la necesidad de no efectuar actividades que impliquen concentración de personas, no realizar el 26 de julio el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional", ha informado el diario oficial.



No obstante, el PCC no ha renunciado del todo a conmemorar esta fecha, por lo que se promoverán "actividades acordes con la situación epidemiológica que presenta el país". "A pesar del actual escenario, este 26 de julio será una oportunidad más para que todo nuestro pueblo rinda merecido homenaje a la heroica gesta de 1953", ha destacado.



Cuba ya suspendió los festejos del 1 de mayo, otra gran celebración para el régimen comunista, debido a la crisis sanitaria. Desde entonces, la situación epidemiológica ha mejorado y la isla caribeña, con 2.395 casos confirmados y 86 muertes, está ya en fase de desescalada y ha reabierto sus puertas al turismo internacional.