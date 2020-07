Corea.- El enviado de EEUU para Corea del Norte asegura que Washington está dispuesto a reanudar las conversaciones

03/02/2019 El enviado de EEUU para Corea del Norte, Stephen Biegun. POLITICA INTERNACIONAL -/YNA/dpa



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Stephen Biegun, el principal representante de la Administración Trump para Corea del Norte, ha asegurado este miércoles que Washington está dispuesto a reanudar las conversaciones para resolver las disputas entre las dos Coreas y lograr la desnuclearización de la península.



"El embajador Lee Do Hoon y yo hemos hablado de los últimos acontecimientos en la región y la idea de que reanudemos las negociaciones para lograr nuestros objetivos en la península de Corea", ha manifestado Biegun, que ha echado por tierra así los rumores sobre un supuesto desinterés por parte de Pyongyang en abordar la situación.



El enviado estadounidense para Corea del Norte ha querido, no obstante, matizar que sus ideas no provienen ni la viceministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, ni del que fuera asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton.



Para Biegun, ambos se centraron únicamente en "lo negativo, en vez de pensar de forma creativa en aquello que es posible" para avanzar hacia una solución.



Su intención es, tal y como ha recalcado, crear una "paz duradera en la península de Corea". "Cuando el líder, Kim Jong Un, nombre un homólogo que esté preparado para negociar, entonces verán que estamos preparados para hablar", según ha informado la agencia de noticias Yonhap.



En este sentido, ha rechazado las informaciones que apuntaban a una negativa por parte de las autoridades norcoreanas a reunirse con él. "No solicitamos una reunión con los norcoreanos. Esta visita es para reunirnos con nuestros amigos y aliados, y hemos tenido una conversación excelente", ha manifestado.



Asimismo, ha afirmado que Estados Unidos apoya "fuertemente" la cooperación intercoreana y ha indicado que Estados Unidos cree que "esta cooperación juega un papel importante en la creación de un ambiente más estable en la península".