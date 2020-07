Colombia asume presidencia de la CAN con la reactivación económica como reto

El presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/ RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

Bogotá, 8 jul (EFE).- Colombia asumió este miércoles la Presidencia de la Comunidad Andina (CAN), que ejercerá durante un año, periodo en el que tendrá como reto principal la reactivación económica de la región, duramente golpeada por la pandemia del coronavirus.

"Es con el comercio interregional como responderemos a las necesidades de los ciudadanos", manifestó el presidente colombiano, Iván Duque, tras recibir la presidencia rotatoria de manos de Bolivia en la primera cumbre virtual de la CAN.

La Comunidad Andina, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, representa el 12 % de la economía de la región, atrae el 11 % de la Inversión Extranjera Directa (IED) que llega a América Latina y El Caribe, y recibe 11 millones de turistas cada año.

El mayor desafío durante la presidencia colombiana es mejorar las cifras económicas afectadas por la parálisis causada por la emergencia sanitaria de la COVID-19.

"Asumo la presidencia de la Comunidad Andina con una agenda clara para fortalecer la integración (...) Ahora tenemos que unir sinergias y utilizar toda la experiencia del pasado para fortalecer nuestros aparatos productivos para afrontar este presente", manifestó Duque.

Además del mandatario colombiano, en el acto de traspaso estuvieron de manera virtual los presidentes de Bolivia, Jeanine Añez; de Ecuador, Lenin Moreno, y de Perú, Martín Vizcarra, así como el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, en calidad de invitado.

DINAMIZAR EL BLOQUE

Entre los objetivos planteados por Colombia está el de incorporar "una agenda para contribuir a dinamizar el bloque de integración" en áreas como el comercio electrónico, las compras públicas y una hoja de ruta de Economía Digital Andina para la inserción de la CAN en la era de la Cuarta Revolución Industrial.

"Es con el comercio interregional como responderemos a las necesidades de los ciudadanos", aseguró Duque y agregó que su país promoverá "un plan muy claro en materia agrícola, tecnológica y de lecciones de la lucha para enfrentar el COVID-19 dentro de la CAN".

En su año al frente de la Comunidad Andina, Colombia también impulsará una estrategia para facilitar el uso de insumos de los cuatro países para la elaboración de bienes que puedan llegar a los socios comerciales.

"Este proceso favorece la competitividad en la industria, reduce costos de producción, aumenta índices de productividad y promueve la integración, generando incremento del comercio internacional", afirmó el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

IMPULSO PARA LA PROMOCIÓN

Por su parte, la presidenta de la agencia estatal de promoción ProColombia, Flavia Santoro, manifestó: "Veremos un fortalecimiento del comercio entre países vecinos, donde Colombia podrá aprovechar su capacidad de producción para proveer a otros mercados con ventajas arancelarias que ofrecen los acuerdos como el de la CAN".

Santoro explicó también que Colombia avanza en un plan de trabajo desde el Comité Andino de Agencias de Promoción de Exportaciones (CAAPE) para impulsar la reactivación de la economía de los países de este bloque.

La CAN representa para Colombia el 8 % de sus exportaciones y es el quinto destino de sus ventas externas que en el 2019 cerraron en 3.235 millones de dólares, cifra que de enero a mayo de este año llegó a 963,5 millones.