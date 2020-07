C.Marfil.- Muere a los 61 años el primer ministro y candidato a la Presidencia de Costa de Marfil, Amadou Gon Coulibaly

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El primer ministro y candidato a la Presidencia de Costa de Marfil, Amadou Gon Coulibaly, ha fallecido este miércoles a los 61 años, según ha confirmado el presidente del país, Alassane Ouattara, quien no se ha pronunciado sobre las causas del deceso.



Ouattara ha expresado en un comunicado su "profundo dolor" por la muerte de Gon Coulibaly y ha agregado que el primer ministro ha fallecido "tras haber participado en el Consejo de Ministros celebrado este miércoles en el Palacio de la Presidencia".



"Me gustaría, en nombre del Gobierno y en el mío a nivel personal, presentar mis condolencias más profundas a la gran familia de Gon Coulibaly, a todas las familias y a todos los marfileños".



"Rindo homenaje a mi hermano pequeño, mi hijo, Amadou Gon Coulibaly, quien ha sido desde hace 30 años mi más cercano colaborador", ha manifestado el mandatario.



Así, ha destacado que el fallecido primer ministro era "un hombre de Estado, de gran lealtad, dedicación y amor por la patria". "Ha encarnado a esta joven generación de dirigentes marfileños de gran competencia y extrema lealtad a la nación", ha añadido.



Ouattara ha manifestado que "con la desaparición de Gon Coulibaly, Costa de Marfil pierde un modelo para la juventud, un ejemplo de competencia, ardor, trabajo y abnegación". "Que su alma repose en paz", ha remachado.



Gon Coulibaly regresó a Costa de Marfil el 2 de julio tras dos meses en Francia para realizarse unas pruebas médicas que generaron especulaciones en torno a su estado de salud.



El primer ministro había sido elegido por su partido, la Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP), como su candidato de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que Ouattara no se presentará a la reelección.