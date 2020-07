Chile anota segundo mes de deflación; cuarentena afecta demanda

(Bloomberg) -- Los precios al consumidor de Chile disminuyeron en junio por segundo mes consecutivo, luego de que el Gobierno ampliara las restricciones al traslado y al comercio para contener un aumento del coronavirus.

Los precios al consumidor cayeron 0,1% desde mayo y acumulan un alza de 2,6% desde junio del año pasado, según cifras publicadas el miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La estimación mediana de los analistas encuestados por Bloomberg era de un alza anual de 2,7% y un avance mensual de 0%. En mayo, los precios al consumidor sorprendieron al caer 0,1%, la primera baja desde diciembre de 2018.

Datos clave

Los costos de transporte y vestuario disminuyeron 0,7%, representando las mayores caídas mensuales, según el INE

Las cuarentenas en Chile han hecho bajar las expectativas de precios al consumidor. Las compensaciones inflacionarias, o “breakevens”, a un año alcanzaron 1,03% el mes pasado, el nivel más bajo desde enero de 2010

En mayo, el indicador de actividad económica Imacec cayó 15,3% respecto de un año antes, la mayor contracción desde que se creó el índice, en 1986 Los analistas esperan que la contracción continúe en junio, y BCI pronostica una caída de hasta 18%

Incluso con una inflación tan baja, el Banco Central de Chile ha dicho que su tasa clave de política monetaria está en un mínimo técnico de 0,5% y que debería permanecer en ese nivel a largo plazo

Más información:

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron 0,3% frente a mayo

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de la energía y los alimentos, cayó 0,1%

Nota Original:Chile Posts Second Month of Deflation as Lockdown Stifles Demand

