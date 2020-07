Caen Juve y Lazio, los 2 primeros de la Serie A

MILÁN (AP) — La Juventus perdió la oportunidad de dar un paso importante hacia la conquista de su noveno título consecutivo de la Serie A, al dilapidar una ventaja de dos goles y caer sorpresivamente 4-2 ante el Milan el martes.

Lazio, el más cercano perseguidor de la Juve, perdió horas antes por 2-1 frente al Lecce, que está en peligro de descenso. En estas condiciones, la Vecchia Signora podría haber extendido a 10 puntos su ventaja en la cima de la tabla.

Una peleada primera mitad en San Siro terminó en ceros después de que se invalidó un gol a Zlatan Ibrahimović en los últimos compases, por fuera de juego.

Pero Adrien Rabiot rompió el empate dos minutos después de que inició la segunda parte, con un tiro al ángulo derecho. Cristiano Ronaldo anotó el segundo de la Juve seis minutos después.

Sin embargo, el Milan dio la vuelta al encuentro en un tramo de apenas cinco minutos.

A los 62, Ibrahimović convirtió un penal tras una mano de Leonardo Bonucci. Después llegaron dos veloces anotaciones, de Franck Kessié y del suplente Rafael Leão.

El Milan extendió ventaja a 10 minutos del final cuando Giacomo Bonaventura aprovechó un error del defensa de la Juventus Alex Sandro para asistir a Ante Rebić.

“Tuvimos 60 minutos buenos. Teníamos el control del partido y luego nos perdimos. No hay necesidad de lamentarnos por esto, pues tenemos otro partido en unos días”, dijo el técnico de la Juve, Maurizio Sarri.

“Esto les ha ocurrido a otros equipos, porque esta época es difícil para todos, en lo físico y en lo mental. Debemos conservar la calma, porque es difícil encontrar las causas de ciertas situaciones”.

El Milan avanzó al quinto puesto, mejorando sus posibilidades de acudir a la Liga Europa.

“Si yo hubiera estado acá desde el primer día, habríamos ganado el título”, consideró Ibrahimovic, quien llegó al club en enero.

DECEPCIÓN CAPITALINA

El Lecce falló un penal y le anularon un gol. Aún así sorprendió con un triunfo ante la Lazio, que aspira aún al título.

Fabio Lucioni y Khouma Babacar anotaron por el Lecce después de que el ecuatoriano Felipe Caicedo le dio la ventaja a la Lazio al inicio del juego.

La noche de la Lazio empeoró cuando expulsaron al defensa Patric por morder a Giulio Donati en un incidente que podría conducir a una larga suspensión.

La Lazio mantenía un punto menos que la Juventus cuando se suspendió la temporada por la pandemia de coronavirus. Se encontraba en medio de una racha de 21 partidos consecutivos sin caer, pero el equipo de la capital ha perdido tres de cinco juegos desde que reinicio la temporada.

“El parón nos penalizó, no somos los mismos de antes, especialmente en lo mental. Pero no es excusa, sólo un hecho”, indicó el delantero de la Lazio Ciro Immobile. “Tenemos que terminar bien la temporada para no contrarrestar todo lo bueno que hemos hecho en los últimos meses”.

Lecce escapó de la zona de descenso, un punto por encima del Genoa, que recibe al Napoli este miércoles.

El Lecce pareció tomar la ventaja después de dos minutos por medio de Marco Mancosu, pero el tanto fue anulado por una mano previa.

En su lugar, la Lazio tomó ventaja minutos después cuando Gabriel, el arquero brasileño de Lecce, resbaló ante el asedio de Immobile. Gabriel alcanzó a repeler el primer disparo, pero Caicedo no perdonó en el rebote frente a un arco vacío.

Lecce empató a la media hora cuando Babacar apareció en soledad para cabecear el centro de Filippo Falco.

Los de casa pudieron aumentar en los descuentos, pero Mancosu disparó a la nubes un penal tras la mano en el área del volante español Patric.

Pero Lecce se puso al frente poco después de la reanudación gracias al cabezazo de Lucioni tras un tiro de esquina.

Gabriel se redimió de su error al inicio con una serie de intervenciones que le permitieron al Lecce mantenerse al frente, incluyendo parar un cabezazo de Bobby Adekanye desde dentro del área, a cuatro minutos del final.