Argentina vuelve a ser un país libre de sarampión tras controlar un brote

Buenos Aires, 8 jul (EFE).- Argentina controló el último brote de sarampión antes de que se cumpla un año del retorno de los casos y está libre de la circulación endémica de la enfermedad viral, anunciaron este miércoles las autoridades del Ministerio de Salud en Buenos Aires.

"Hace más de doce semanas que no hay casos de sarampión, el brote del último caso fue el 19 de marzo y desde ahí pasaron más de 12 semanas, que son tres períodos máximo de incubación. Esto significa que si hoy hay un nuevo caso no está relacionado con el brote que ya terminó y es muy importante porque controlamos el brote antes de un año de circulación endémica", destacó Gabriela Elbert, de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.

La funcionaria subrayó que de esa forma "el país no restableció la circulación endémica como sí ha pasado en otros países de la región".

"Si bien Argentina en este momento no tiene circulación viral de sarampión, el virus continúa circulando en todo el mundo y principalmente en países de la región, que son nuestra amenaza", advirtió Elbert, que instó a sostener la vacunación, mantener el sistema de vigilancia sensible y realizar las acciones de control rápidamente.

El país austral no registra casos autóctonos o endémicos de sarampión desde el año 2000 y en 2016 certificó, junto a toda la región de las Américas, la condición de país libre de esta enfermedad viral.

INTENSA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN TRAS REAPARICIÓN DEL SARAMPIÓN

Entre el año 2000 y 2018 se registraron 45 casos importados o relacionados con casos importados, pero entre agosto de 2019 y marzo de 2020 se contabilizaron 179 casos en Argentina.

"Parecen poquitos pero como un caso es un brote, es muy importante haber alcanzado el control de la circulación y seguir siendo país libre de sarampión", remarcó la secretaria de Acceso a la Salud y número dos de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, durante el habitual reporte oficial matutino sobre la situación de la pandemia de coronavirus.

"Que la pandemia no nos impida celebrar estos logros", instó Vizzotti.

Según las definiciones sanitarias, cuando el virus del sarampión está presente durante más de un año se considera que existe una circulación endémica.

La funcionaria de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles precisó que en 2019 hubo 118 casos de sarampión y otros 61 en 2020, con una tasa de internación del 22 % y un fallecido, el primero desde 1998.

Ante la reaparición de la enfermedad, las autoridades desplegaron la estrategia "Argentina unida contra el sarampión" para garantizar la vacunación a toda la población vulnerable y sensibilizar la vigilancia epidemiológica, para que lo que adquirieron siete millones de dosis de vacunas doble viral adicionales a la triple viral que integra el calendario obligatorio de vacunación.

El sarampión se caracteriza por generar fiebre y erupción cutánea, pero frecuentemente genera complicaciones respiratorias, como la neumonía, y neurológicas.