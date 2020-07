01/10/2019 Andrea Guash recuerda a su ex pareja, Álex Lequio: "Fue un shock muy heavy". MADRID, 7 (CHANCE) Retomando poco a poco la normalidad, el verano se ha instalado en la capital madrileña y los conciertos al aire libre vuelven para hacer más llevadero el calor. En esta ocasión fue Andrea Guash, junto a su pareja Rubén Tajuelo, la que no quiso perderse un concierto de lo más especial de 'Los Secretos' dentro del festival 'Abre Madrid'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO / EUROPA PRESS



Retomando poco a poco la normalidad, el verano se ha instalado en la capital madrileña y los conciertos al aire libre vuelven para hacer más llevadero el calor. En esta ocasión fue Andrea Guash, junto a su pareja Rubén Tajuelo, la que no quiso perderse un concierto de lo más especial de 'Los Secretos' dentro del festival 'Abre Madrid'.



Reconociendo que estos meses de confinamiento han sido muy raros para ella, la joven recordó el triste fallecimiento de Álex Lequio y es que hay que recordar que la actriz mantuvo una relación con el hijo de Ana Obregón.



CHANCE: A disfrutar del concierto.



ANDREA WASH: La verdad es que estoy muy emocionada, me da nervios estar sin mascarilla.



CH: Precaución máxima.



AG: Sí, la verdad es que sí.



CH: ¿Cómo llevas todo este tema? AG: Ha sido raro, ha habido muchos altibajos, al principio estuve en shock, muy preocupada por mi entorno, por mi familia, mi abuela que estaba sola, lo pasé con mi chico y con mis padres así que muy tranquila pero ha sido raro.



CH: Pero todo bien ¿no?



AG: Sí, todo bien, por suerte. Todos muy bien y hemos tenido sustos con familia alejada pero bien, todos bien ya.



CH: Desgraciadamente te queríamos preguntar por Álex Lequio.



AG: La verdad es que fue un shock muy heavy, entre el coronavirus y eso ha sido un año bastante heavy, con mucha pena, no me lo esperaba.



CH: ¿Habías hablado con él? AG: No, la verdad es que no y fue un shock.



CH: Parecía que estaba muy bien, le vimos súper bien la última vez.



AG: Estuve todo el día bastante rara, me llegaron muchos mensajes y muchas llamadas.



CH: ¿Has llegado a hablar con la familia? AG: No, con Celia que me llevo muy bien y les mandé muchos ánimos y mucho amor y bueno, lo típico por desgracia en este tipo de situaciones.



CH: ¿Cómo se presenta el tema profesional? AG: Por suerte se presenta bastante bien, con mi chico tengo un grupo que se llama 'Hotel Flamingo' e hicimos nuestro primer concierto, estamos grabando el disco y muy contentos.



CH: Enhorabuena.



AG: Dentro del año raro que hemos tenido es un año bonito porque se abren muchas cosas, volvemos con 'La Llamada', el disco y un par de cositas que hay por ahí en octubre si todo sale bien.



CH: ¿Alguna escapada de verano? AG: Si, a hora necesito volver a casa, necesito ver a mi abuela, familia y ver el mar. Lo necesito mucho.



CH: Te deseamos mucha suerte.