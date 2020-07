Anabel Pantoja, la gran ausente de las vacaciones de sus primos en Cantora

MADRID, 8 (CHANCE)



Mucho se ha hablado en este confinamiento sobre cómo sería la relación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja ahora que habían conseguido aclarar todas sus diferencias y que la paz, por fin reinaba entre ambos. El tiempo encerrados en casa parece que no ha pasado factura entre los hermanos y juntos están disfrutando de unos ansiados días en Cantora, la gran finca en la que su madre, Isabel Pantoja, es completamente feliz.



Si ayer fuimos testigos de numerosos selfies entre Isa Pantoja y su hermano, e incluso, también entre Asraf y Kiko Rivera, hoy hablaremos sobre una preciosa fotografía en la que vemos al dj al borde de la piscina con sus dos hijos mayores y su sobrino.



Una estampa familiar que de seguro, Isabel Pantoja está disfrutando más que nunca. Ha sido la que peor lo ha pasado cuando sus hijos han estado distanciados y la que rezaba todos los días para que esa situación mejorase, y ahora que por fin puede ver a sus dos pequeños del alma juntos, seguro que no puede estar más feliz.



La que seguro que no lo está pasando nada bien, y no porque no se alegre de ver a sus primos juntos, es Anabel Pantoja, que no ha podido estar en este momento en Cantora disfrutando de su familia por su puesto de colaboradora en Sálvame. Aún así, sabemos que la sobrina de Isabel Pantoja estará como loca de contenta por ver a Isa y Kiko tan unidos, pero sobre todo, a los pequeños de la casa jugando y disfrutando juntos.



Y es que todos conocemos ese sentimiento de tristeza por no poder estar donde verdaderamente queremos, y son nuestras obligaciones laborales o personales, las que no nos permiten estar en ese sitio que dando añoramos. De esta manera, imaginamos que Anabel Pantoja estará contando los días que le quedan para poder estar al lado de su familia y celebrar por todo lo alto la buena relación que existe ahora.