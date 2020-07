AMP.-EEUU/China.- Estados Unidos y China aumentan las restricciones recíprocas a cuenta del Tíbet

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de Estados Unidos y China se han cruzado en las últimas horas restricciones en materia de visados como represalia por la política seguida en relación a la región del Tíbet, a raíz de que Pekín obstaculizase los viajes de diplomáticos, periodistas y turistas norteamericanos.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha acusado al régimen chino de "obstruir" estos viajes, por lo que ha anunciado límites para la concesión de visados a miembros del Gobierno chino y del Partido Comunista que están "involucrados sustancialmente en la formulación o ejecución de políticas relacionadas con el acceso de extranjeros a las áreas tibetanas".



Pompeo, que ha precisado que la medida anunciada este martes está de conformidad con la Ley de Acceso Recíproco al Tíbet de 2018, ha justificado que "Pekín ha seguido obstruyendo sistemáticamente los viajes a la Región Autónoma Tibetana y otras áreas tibetanas (...) mientras que funcionarios chinos y otros ciudadanos disfrutan de un acceso mucho mayor a Estados Unidos".



"El acceso a las áreas tibetanas es cada vez más vital para la estabilidad regional, dados los abusos de los Derechos Humanos del Gobierno chino allí, así como el fracaso de Pekín para evitar la degradación ambiental cerca de las cabeceras de los principales ríos de Asia", ha agregado.



Por último, Pompeo ha asegurado que Estados Unidos continúa "comprometido" en "apoyar una autonomía significativa para los tibetanos, respetar sus Derechos Humanos fundamentales e inalienables" y en preservar "su identidad religiosa, cultural y lingüística única".



"En el espíritu de la verdadera reciprocidad, trabajaremos en estrecha colaboración con el Congreso de Estados Unidos para garantizar que los ciudadanos estadounidenses tengan pleno acceso a todas las áreas de China, incluido el Tíbet y otras áreas tibetanas", ha zanjado.



RESPUESTA CHINA



Pekín ha respondido a Washington en términos similares, anunciando que impondrá también restricciones a los visados de funcionarios de Estados Unidos. Asimismo, ha pedido a las autoridades norteamericanas que dejen de "interferir en el Tíbet" y, en general, "en los asuntos internos de China", según la agencia de noticias DPA.



"No sigáis por este camino equivocado para no perjudicar aún más las relaciones entre China y Estados Unidos y los intercambios y la cooperación entre los dos países", ha advertido ante los periodistas el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Zhao Lijian.



China ya anunció el lunes pasado restricciones de visados sobre ciudadanos de Estados Unidos como represalia por las críticas vertidas en las últimas semanas contra Pekín por sus políticas relativas a Hong Kong, en particular por la nueva Ley de Seguridad Nacional para el territorio.



El viernes anterior, el Departamento de Estado norteamericano impuso sanciones contra altos cargos del Partido Comunista acusados de restringir las libertades de los ciudadanos hongkoneses. El Senado estadounidense también ha aprobado un proyecto de ley sobre sanciones contra funcionarios, empresas y bancos de China que respalden la nueva ley de Pekín.