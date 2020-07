Alemania.- Doce años de cárcel para el autor del asesinato del hijo del ex presidente alemán Richard von Weizsäcker

08/07/2020 08 July 2020, Berlin: The defendant Gregor S. sits in the continuation of the trial about the deadly knife attack against the Berlin chief physician Fritz von Weizsacker. Fritz von Weizsacker, son of former German President Richard von Weizsacker, was killed by a stab in the neck towards the end of a lecture at the Berlin Schlossparkklinik. Photo: Jörg Carstensen/dpa POLITICA INTERNACIONAL Jörg Carstensen/dpa



BERLÍN, 8 (DPA/EP)



Un tribunal de Berlín ha condenado a doce años de cárcel por asesinato al hombre que el pasado mes de noviembre apuñaló hasta la muerte a uno de los hijos del ex presidente alemán Richard von Weizsäcker.



Fritz von Weizsäcker, de 59 años, murió el 19 de noviembre de 2019 tras recibir una puñalada en el cuello mientras daba una conferencia en un hospital de Berlín, en un suceso que conmocionó a la sociedad alemana.



El condenado, identificado como Gregor S., confesó los hechos pero no mostró ningún remordimiento. Según un informe psiquiátrico, sufre un trastorno obsesivo-compulsivo que reduce su capacidad de controlar sus emociones.



Debido a este trastorno, ha recibido doce años de cárcel, que cumplirá en un centro psiquiátrico, en lugar de la cadena perpetua que le habría correspondido por la gravedad de los cargos.



El autor confeso, de 57 años, también ha sido condenado por el intento de asesinato de un agente de Policía que asistía como público a la conferencia del hijo de Von Weizsäcker y que resultó herido al intentar detener al agresor.



La Fiscalía ha considerado que el asesinato estuvo motivado por el odio del condenado a Von Weizsäcker, ex alcalde de Berlín (1981-1984) y ex presidente de Alemania (1984-1994) que murió en 2015.