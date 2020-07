Alemania busca reducir brecha de género en negocios y política

(Bloomberg) -- Alemania está tratando de reducir la brecha de género a través de nuevos objetivos destinados a aumentar el papel de la mujer en los directorios y en el partido político más grande del país.

El gabinete de la canciller alemana, Angela Merkel, aprobó el miércoles una propuesta que aumentaría el número de compañías que requieren tener al menos 30% de mujeres en sus directorios, de 105 a 600. Otros objetivos incluyen una reducción en la brecha de pensiones y salarios de las mujeres, y una mejoría en las oportunidades de carrera.

La medida es un gran avance porque obliga al Gobierno federal a adherirse a objetivos específicos y monitorear el progreso, dijo Monika Schulz-Strelow, jefe de FidAR, un grupo que promueve la participación femenina en la gestión empresarial. Para ser eficaz, el plan debe estar respaldado por una legislación que permita a las autoridades imponer multas a las empresas que no cumplan, agregó.

“Desafortunadamente, sin sanciones y presión, no sucede mucho en Alemania”, dijo Schulz-Strelow, en una entrevista telefónica.

Propuesta política

Una iniciativa similar está en marcha en la política. A última hora del martes, los líderes de la Unión Demócrata Cristiana de Merkel aprobaron una propuesta para introducir una cuota femenina vinculante de 50% para los puestos gubernamentales y escaños parlamentarios de la CDU para 2025.

La medida, que aún requiere aprobación en una convención en diciembre, es controvertida en un partido que aún está dominado por hombres. A pesar de que la CDU ha sido dirigida durante 20 años por una líder femenina —Merkel y luego su sucesora Annegret Kramp-Karrenbauer— solo 26% de los miembros de la CDU son mujeres, y solo 6% de los puestos de liderazgo están ocupados por mujeres, según un estudio reciente.

La situación es igualmente desequilibrada en el mundo corporativo. Hasta septiembre, las mujeres solo representaban 9,3% de los puestos en los consejos ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa en Alemania. Por el contrario, las mujeres en Suecia representan 24% de esos puestos y la tasa es aún mayor en Estados Unidos.

Una ley de 2016 que exige que 30% de los miembros de las juntas no ejecutiva de las empresas con sede en Alemania sean mujeres ha ayudado, pero los avances se han estancado recientemente.

Desde 2015, la proporción de mujeres miembros de los consejos de supervisión ha aumentado 12,3 puntos porcentuales a 32,2% en las 188 compañías más grandes de Alemania, pero el aumento fue de solo 1,3 puntos porcentuales durante el año pasado, según el último recuento de FidAR. De ese grupo, 75 no tienen planes de agregar mujeres en sus directorios.

Ninguna de las 30 empresas más grandes del país es dirigida por una mujer. Jennifer Morgan, la primera mujer en romper ese techo de cristal cuando asumió la dirección de SAP SE el año pasado, duró solo unos meses antes de que su codirector ejecutivo masculino, Christian Klein, se hiciera cargo de forma exclusiva.

Los equipos de gestión de las empresas alemanas que cotizan en bolsa están compuestos predominantemente por hombres, economistas, provenientes de la región occidental del país y de alrededor de cincuenta años de edad, según un informe del año pasado de AllBright Foundation, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la diversidad entre los líderes empresariales.

Merkel, que renunció al liderazgo del partido en diciembre de 2018 y que no buscará la reelección el próximo año, se quejó recientemente de que todavía hay empresas que cotizan en bolsa en Alemania que no tienen ni una sola mujer en sus directorios ejecutivos.

“Esta es una situación que no se puede encontrar razonable”, dijo Merkel.

Nota Original:Germany Targets Gender Gap With Quotas for Business and Politics

©2020 Bloomberg L.P.