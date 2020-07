VÍDEO: UE.- González Laya defiende ante Suecia que el fondo de recuperación de la UE "no es un gasto, es una inversión"

07/07/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya (d), posa tras su reunión con su homóloga, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde, en el Palacio de Viana, Madrid (España), a 7 de julio de 2020. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



Sánchez viajará a Suecia la próxima semana para reunirse con su homólogo antes del Consejo Europeo



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este martes ante su homólogo sueca, Ann Linde, que el fondo de recuperación de la UE "no es un gasto, es una inversión" para que todos los estados miembros superen con éxito la crisis del coronavirus.



González Laya se ha reunido este martes en Madrid con Linde en el marco de los contactos bilaterales que está manteniendo con sus homólogos europeos de cara al Consejo Europeo del 17 y 18 de julio, del que se espera un acuerdo sobre el fondo de recuperación.



La ministra española ha indicado que hay "buena sintonía" con Suecia en la necesidad de este fondo de recuperación, de modo que haya "una respuesta europea rápida, robusta y responsable" a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.



"También hemos hablado de cuestiones en las que hay diferentes tonalidades, buscando entender las razones de esas diferencias, que es la mejor manera de ir construyendo un consenso europeo", ha indicado la jefa de la diplomacia europea.



Linde ha explicado que "no hay diferencias en cuanto a lo que se necesita" para la recuperación europea, sino "en cuanto a cómo se tiene que poner en marcha". "Nos da un poco de miedo que la UE se encuentre en una situación económica en la que haya un préstamo enorme que luego se otorgue como ayuda, como subvención. Eso es lo que nos preocupa", ha señalado la ministra sueca.



Para Suecia, al igual que para Países Bajos, Dinamarca y Austria, que completan el grupo de los llamados 'países frugales' de la UE, "estas ayudas tienen que ser en forma de préstamos en la medida de lo posible" para no comprometer la estabilidad económica de la UE en su conjunto.



González Laya ha incidido en que la pretensión de España es que las ayudas europeas lleguen "en forma de transferencias y préstamos, no solo de préstamos y no solo de transferencias".



La ministra española ha puesto sobre la mesa dos argumentos. Por un lado, que "se trata de hacer funcionar el mercado único, que es el mercado de todas las economías europeas". A este respecto, ha enfatizado que Suecia destina en torno al 60% de sus exportaciones a este mercado.



"Este mercado es lo que nos puede sacar rápidamente de la crisis, con menos dolor para las empresas y los trabajadores, pero si no lo cuidamos (...) puede prolongar las dificultades para la economía europea y eso tendría consecuencias devastadoras", ha alertado.



En segundo lugar, González Laya ha defendido que "el fondo de recuperación no es un gasto, es una inversión común" que --ha recalcado-- hacen todos los estados miembro, también España, en proporción a su riqueza.



En cualquier caso, las dos ministras han hecho hincapié en que las decisiones se tomarán en la próxima cumbre. "Tanto Suecia como España somos conscientes de lo que nos jugamos", ha dicho la ministra española, confiando en que se logre "una respuesta rápida".



González Laya ha contado que, con este mismo objetivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará la próxima semana a Suecia para reunirse con su homólogo, Stefan Lofven, avanzando además que habrá una visita de Estado en 2021.



