Vicepresidente de Ecuador renuncia a su cargo en medio de la pandemia

Foto de archivo de Otto Sonnenholzner en una rueda de prensa en Quito. Oct 4, 2019. REUTERS/Daniel Tapia.

QUITO, 7 jul (Reuters) - El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, renunció el martes a su cargo tras 18 meses de gestión, en medio de la pandemia y a menos de un año de que concluya el periodo del mandatario Lenín Moreno.

Sonnenholzner, un empresario de la radio y economista de 37 años, se convierte en el tercer vicepresidente de Moreno que renuncia desde que el mandatario asumió el poder en mayo del 2017.

"Me llevo de aquí la satisfacción del deber cumplido", dijo Sonnenholzner en una intervención televisada. "No es una decisión fácil, lo más cómodo sería quedarme aquí, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad, por eso hoy lo responsable es salir".

Sonnenholzner estuvo al frente durante el brote del virus en marzo y abril en la ciudad de Guayaquil, uno de los peores de América Latina, pero luego el Gobierno bajó su perfil y se dedicó a realizar recorridos para entregar insumos médicos en hospitales y alimentos para sectores vulnerables.

Además estuvo a cargo de la reactivación económica del país para sostener el empleo en medio de la pandemia y lideró un proyecto del Gobierno para alcanzar acuerdos con varios sectores de la nación petrolera, que enfrenta problemas de liquidez.

El funcionario no precisó si su renuncia tenía relación con una posible participación en los comicios presidenciales del 2021. Sonnenholzner ha logrado acumular un mayor apoyo popular que el mismo mandatario.

"No me siento ni nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política", afirmó.

Sonnenholzner fue designado en diciembre de 2018 por la Asamblea Nacional como vicepresidente para reemplazar a María Alejandra Vicuña, quien renunció acusada por cobros indebidos a sus excolaboradores cuando se desempeñaba como legisladora.

Antes de Vicuña, el cargo lo ocupaba Jorge Glas, un aliado del expresidente de izquierda Rafael Correa, pero fue cesado en sus funciones por una sentencia de seis años en prisión por actos de corrupción.

El mandatario tendrá que enviar una terna de candidatos a la Asamblea Nacional para la designación de un nuevo vicepresidente para lo que resta del mandato presidencial.

(Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Javier Leira)