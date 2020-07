Un tribunal alemán declara nulas las restricciones introducidas por el brote en un matadero

Sede de la empresa cárnica alemana en la que se detectó un brote masivo de coronavirus el pasado mes de junio. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH/Archivo

Berlín, 7 jul (EFE).- Las restricciones introducidas en la circunscripción alemana de Gütersloh por un brote en un matadero con más de 1.500 positivos por coronavirus vigentes inicialmente hasta la noche de hoy han sido declaradas nulas por un tribunal al considerar "desproporcionado" el ámbito de aplicación de las mismas.

El Tribunal Superior Administrativo de Renania del Norte-Westfalia determinó que este estado federado debería en tanto haber dictado una normativa diferenciada en cuanto a la aplicación de las restricciones, introducidas el pasado 23 de junio por una semana y prolongadas el 30 de ese mismo mes por otros siete días.

En un comunicado, el tribunal argumenta que en el caso de las primeras medidas restrictivas introducidas en la circunscripción de Gütersloh y la vecina Warendorf a raíz del brote en la cárnica Tönnies "no había nada que objetar", ya que con ello las autoridades ganaron tiempo para esclarecer la situación y podían contar así con una base sólida para ulteriores decisiones.

No obstante, para la prolongación de las medidas restrictivas impuestas el pasado día 30 ya sólo para la circunscripción de Gütersloh, "habría sido posible y necesario dictar una regulación diferenciada" en cuanto al ámbito de aplicación.

Los resultados de los test masivos realizados entre la población de la circunscripción de Gütersloh tras el brote en la empresa con sede en la localidad de Rheda-Wiedenbrück reflejaban una variación considerable en lo que respecta a nuevos contagios confirmados entre los diferentes municipios.

Teniendo esto en cuenta, el tribunal considera que ya no hay evidencias de que la situación de peligro ante posibles contagios sea mayor en algunos municipios de Gütersloh respecto a otras localidades situadas fuera de esta circunscripción.

Por lo tanto, según la información actual, el ámbito de aplicación de las medidas restrictivas a toda la circunscripción de Gütersloh "ya no es compatible con los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato", agrega la sentencia.

El recurso de urgencia contra la prolongación de las medidas restrictivas, calificada de "probablemente ilegal" por el tribunal, fue interpuesto por un sociedad limitada que cuenta con varias salas de juegos en la circunscripción.

El tribunal recuerda que un anterior recurso interpuesto por un ciudadano de Gütersloh contra las primeras medidas restrictivas introducidas el 23 de junio fue rechazado al considerar que existía "peligro concreto suficiente de que el virus se pudiera haber extendido ampliamente y de forma desapercibida" entre la población antes de que los empleados del matadero comenzaran la cuarentena.

Además, el tribunal subrayó entonces que las medidas estaban limitadas inicialmente a una semana.