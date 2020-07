Turquía.- HRW lamenta que la condena a cuatro activistas de DDHH en Turquía está "motivada políticamente"

03/07/2020 Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional, comparece por el jucio en el que ha sido condenado a prisión Taner Kilic y otros tres activistas de DDHH POLITICA EUROPA INTERNACIONAL TURQUÍA AMNISTÍA INTERNACIONAL



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha lamentado este lunes que la condena a cuatro activistas defensores de los Derechos Humanos, incluido el expresidente de Amnistía Internacional en este país Taner Kilic, está "motivada políticamente" y es "un esfuerzo para sofocar el trabajo legítimo del movimiento de Derechos Humanos" en el país.



Kilic fue condenado a seis años y tres meses de prisión por pertenencia a organización terrorista. Estaba acusado de tener vínculos con la organización liderada por el clérigo islamista asentado en Estados Unidos Fethulá Gulen, al que las autoridades turcas atribuyen la responsabilidad del fallido golpe de Estado de 2016.



Mientras, los activistas Ozlem Dalkiral, Idil Eser y Günal Kursun fueron sentenciados a penas de más de dos años de prisión por apoyo al terrorismo. Todos están actualmente en libertad, en espera de apelar el veredicto.



Además, el tribunal absolvió a otras siete personas, aunque la Fiscalía ya ha anunciado que apelará contra la absolución de dos de ellos, Nejat Tastan y Veli Acu.



"En tres años la Policía y los fiscales no han presentado ni una sola prueba de actividad delictiva por parte de ninguno de los once defensores de los Derechos Humanos que han sido juzgados", ha criticado el director de HRW para Europa y Asia Central, Hugh Williamson.



"Cuatro han sido condenados por su legítimo trabajo en Derechos Humanos, lo que demuestra cómo la independencia del sistema judicial de Turquía ha colapsado bajo la presión política", ha agregado.



Según ha destacado HRW, los once han sido objeto de una campaña de desprestigio en los medios de comunicación que sugería que estaban involucrados en una conspiración para fomentar el caos en el país y alegaba que tenían vínculos con varias organizaciones prohibidas.



Estos medios, enfatiza HRW, están estrechamente vinculados con el Gobierno y formularon acusaciones contra las personas juzgadas antes de que la Fiscalía turca hubiera preparado una acusación formal contra ellos. También lo hicieron mientras se desarrollaba el juicio.



Por ello, HRW ha expresado su "esperanza" de que instancias judiciales superiores reviertan las condenas. "El veredicto que condena a cuatro personas es un ataque contra todo el movimiento de los Derechos Humanos en Turquía", ha insistido Williamson. "Esperamos que tribunales superiores cumplan con su deber y reviertan este error judicial", ha zanjado.