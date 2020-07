Trump está actuando como si quisiera perder: Jonathan Bernstein

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump comenzó una semana en la que la pandemia de coronavirus continúa extendiéndose, con consecuencias devastadoras para la salud pública y la economía, atacando a Nascar por prohibir los símbolos de la Confederación y al piloto negro de Nascar, Bubba Wallace, por no disculparse por ... bueno, no estaba exactamente claro de qué pensaba que debería disculparse Wallace. En cualquier caso, eso puso a Trump directamente al otro lado del problema de Nascar y de (por ejemplo) la mayoría de los legisladores estatales blancos de Mississippi, que recientemente votaron para eliminar el simbolismo confederado de su bandera estatal.

Mi reacción inmediata en Twitter fue preguntar si Trump se comportaría de manera diferente si hubiera renunciado a ganar la reelección y, en cambio, estuviera tratando de cultivar un grupo de fanáticos y leales clientes para futuros negocios. Luego vi que inteligentes politólogos en la zona horaria del este se me habían adelantado:

Y:

Debo enfatizar: en política, siempre debemos ser cautelosos al cuestionar los motivos. La naturaleza de la acción política es que lo que la gente dice y hace es lo que cuenta, no lo que realmente piensa.

Y en este caso, deberíamos ser particularmente vacilantes. Es tentador llegar a la conclusión de que cuando las cosas van mal para un presidente, eso debe reflejar sus falencias y deficiencias en lugar de realidades económicas o políticas. Así, cuando George HW Bush se quedó atrás de Bill Clinton en la campaña de 1992, los críticos encontraron rápidamente lo que interpretaban como señales de que Bush realmente no quería un segundo mandato después de todo —¡él miró su reloj durante un debate!— en lugar de aceptar que Bush seguramente quería ganar, pero estaba básicamente condenado por una recesión.

Pero cuando los presidentes actúan de una manera que no se puede entender fácilmente al analizar los incentivos normales del cargo, es razonable preguntarse qué más podría estar pasando. Recientemente, Trump ha tomado posiciones marginales de forma reiterada, ya sea criticando a Black Lives Matter o desestimando los tapabocas o ridiculizando un enfoque cauteloso para flexibilizar las restricciones de la pandemia. O, para el caso, al ignorar o minimizar los informes de que Rusia ofreció recompensas por matar a las tropas estadounidenses en Afganistán. ¿Por qué haría eso?

He cuestionado por algún tiempo si Trump ansía desesperadamente la reelección y creo que ese es el mejor marco en este caso. No es que Trump no quiera ganar. Es que no está dispuesto, como los presidentes normales, a hacer lo que sea necesario. En particular, no parece dispuesto a hacer su trabajo.

Eso es lo que pasó con la pandemia, donde la negativa de Trump desde mediados de abril a hacer cualquier cosa ha sido casi inexplicable. De hecho, es tan contrario al comportamiento presidencial normal que el plan de la Casa Blanca en este momento es solo “esperar que los estadounidenses se insensibilicen ante la creciente cifra de muertos y aprendan a aceptar decenas de miles de casos nuevos al día”, informó el lunes el Washington Post. Se puede suponer que su campaña desearía tener más con que trabajar, pero eso es todo lo que Trump les está dando, y como dice el columnista del Washington Post Greg Sargent, es un punto que ciertamente hace que el presidente se vea terrible. Y también es la historia de Nascar. Trump simplemente no está dispuesto a escuchar a los asesores que quieren que se adhiera a los temas de la campaña probados en las encuestas.

¿Por qué? Toda la vida de Trump le ha enseñado que siempre tiene razón, no importa lo equivocado que parezca estar. Tuvo muchos contratiempos en su carrera empresarial, pero si se inclinó a aprender de ellos, esa tentación seguramente se acabó cuando se postuló para presidente. Fue ridiculizado por todos durante meses, y ganó de todos modos. Todos los políticos corren el riesgo de desaprender las supuestas lecciones de sus elecciones y de considerar que son el que lleva las de perder, a quienes los expertos descartaron. Trump tiene mejores razones que cualquier otro político para cometer ese error.

Más allá de eso hay una cuestión de ambición. No se trata realmente de cuánta ambición tiene un político, se trata de lo que se trata esa ambición, es decir del contenido de la ambición de un político. Trump se diferencia en que parece estar más centrado en el interés privado que en la ambición pública. En este sentido, elegir no leer materiales informativos y pasar horas y horas viendo noticias de televisión por cable es similar a las decisiones de Trump de no despojarse de sus negocios o de divulgar sus declaraciones de impuestos. Para Trump, la presidencia es un premio que se ganó que valida su decisión de hacer lo que quiera, no un trabajo que tenga obligaciones.

Y eso difiere radicalmente de los presidentes anteriores. Ya sea para cambiar la política con el fin de mejorar la nación, para servir a las personas o para ser personalmente poderosos, los presidentes normales realmente querían el trabajo. No solo la victoria electoral y el título. Y la mayoría de esos presidentes trabajaron duro y se sacrificaron durante años para lograrlo. No se hacían ilusiones de que la presidencia fuera una posición que da derecho a sus ocupantes a hacer lo que quisieran porque habían tenido que alcanzar tantos acuerdos y asumir tantos compromisos para llegar allí, y porque, como políticos, trabajaron con presidentes anteriores y los observaron cuidadosamente mientras estaban frustrados por las limitaciones del cargo. Trump nunca ha dado ningún indicio de ser así. Y en este momento, eso está teniendo un costo para él y para el país.

Nota Original:Trump Is Acting as If He Wants to Lose: Jonathan Bernstein

