Terapias anticuerpos se destacan como ‘Plan B’ para covid-19

(Bloomberg) -- Una terapia experimental anticuerpos de Regeneron Pharmaceuticals Inc. para combatir el covid-19 recibió una inyección de confianza del Gobierno de EE.UU. el martes a través de un contrato de US$450 millones para comenzar a aumentar la producción.

Se espera que Regeneron y Eli Lilly & Co. generen resultados en el trimestre actual, por lo que la más reciente financiación podrían indicar un nuevo plan de ataque para el presidente Donald Trump.

Lilly, que trabaja en colaboración con AbCellera Biologics Inc., y Regeneron están liderando el desarrollo de los llamados anticuerpos “neutralizantes” diseñados para imitar las respuestas inmunes al virus. Otras compañías que compiten por llegar a tratamientos similares son AstraZeneca Plc y Vir Biotechnology Inc. en asociación con GlaxoSmithKline Plc.

Regeneron ha denominado su cóctel de dos anticuerpos REGN-COV2, e inversionistas deberían ver por primera vez resultados iniciales en pacientes con covid-19 este verano. Estudios más amplios sobre REGN-COV2 como terapia preventiva y tratamiento ya están en marcha. Eso incluye un estudio con los Institutos Nacionales de Salud que busca usarlo para prevenir la infección en personas que puedan haber estado expuestas al virus.

El cóctel de anticuerpos de Regeneron es un excelente “Plan B” si los planes para una vacuna a corto plazo contra covid-19 no funcionan, dijo Aydin Huseynov, analista de Benchmark. El financiamiento, que forma parte de la operación Warp Speed, podría indicar una nueva dirección para el programa destinado a acelerar la comercialización de una vacuna más rápido que nunca, ya que el programa Regeneron no es una vacuna.

Tras resultados decepcionantes de algunos medicamentos reutilizados como la hidroxicloroquina genérica barata, los inversionistas podrían estar buscando anticuerpos terapéuticos después de la promesa de Trump de una “gran sorpresa” en la carrera para frenar la pandemia. La administración podría estar pasando de proyecciones de una vacuna antes de fin de año a planes que promocionen nuevos resultados de estudios de “movimiento del mercado” tan pronto como esta semana, según un informe de NBC el viernes.

El financiamiento de Regeneron “ayudará a acelerar las cosas”, dijo Steven Seedhouse, analista de Raymond James, en una entrevista telefónica. La compañía “parece estar recibiendo el respaldo que necesitaría para triunfar”, dijo. Si bien Lilly tiene una ventaja inicial en el desarrollo, Seedhouse se muestra más optimista sobre el éxito de Regeneron, ya que su cóctel parecía el más potente en las pruebas de laboratorio. Además, el enfoque de dos anticuerpos podría ser útil a medida que el virus muta, una preocupación creciente durante la pandemia.

El anticuerpo LY-CoV555 de Lilly podría tener resultados inminentes. Los medicamentos también podrían crear cierta competencia para remdesivir después de que la infusión de Gilead recibió una aprobación de emergencia de reguladores de EE.UU. en mayo, especialmente si los anticuerpos resultan efectivos en las facetas tempranas, leves o moderadas de la enfermedad, dijo Seedhouse.

Si bien los ensayos en etapas iniciales están diseñados para estudiar principalmente la seguridad, el primer vistazo a estos anticuerpos podría mostrar cuántos pacientes necesitan hospitalización, ventilación o, más importante aun, si las personas sobreviven más tiempo, dijo Seedhouse. Hasta ahora, solo la dexametasona antiinflamatoria genérica ha demostrado capacidad para reducir el número de muertes.

Nota Original:Antibody Therapies Take the Spotlight as Covid-19 ‘Plan B’

