Simeone apuesta por Thomas en la medular y dupla Morata-Llorente en ataque

Vigo, 7 Jul (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, apuesta este martes por la dupla Morata-Marcos Llorente en la punta del ataque y Thomas como compañero de Saúl en el centro del campo, en el partido que esta noche le enfrentará al Celta de Vigo en Balaídos.

El conjunto rojiblanco, con cuatro cambios respecto al último duelo contra el Mallorca, sale con Oblak en la portería; Arias, Giménez, Stefan Savic y Lodi en defensa; Koke, Thomas, Saúl Ñíguez y Correa en el centro del campo; y Álvaro Morata y Marcos Llorente en ataque.

Más novedades hay en el once de su rival, ya que Óscar García Junyent no puede contar, por sanción, con el central mexicano Néstor Araujo y da descanso a varios titulares como Rafinha o Kevin Vázquez.

El técnico celeste recuperará, además, la defensa de tres centrales y dos carrileros. El Celta Arrancará el duelo con Rubén Blanco bajo palo; Hugo Mallo, Aidoo, Jorge Sáenz, Murillo, Olaza en la defensa; Okay, Beltrán, Brais Méndez; Aspas y Smolov.