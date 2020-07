Siete ángulos tras siete jornadas disputadas después del parón

El defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, celebra el primer gol del equipo blanco durante en el encuentro correspondiente a la jornada 33 de primera división. EFE/JuanJo Martín.

Madrid, 7 jul (EFE).-

EL REAL MADRID, ÚNICO CON PLENO DE VICTORIAS

El Real Madrid es el único equipo que ha ganado los siete partidos disputados hasta el momento en esprint posconfinamiento de LaLiga Santander, lo que le ha permitido situarse líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona. Ha sumado, por lo tanto, 21 puntos, seis más que el cuadro de Quique Setién.

El segundo mejor equipo es el Atlético de Madrid, con 17 puntos, tras ganar cinco encuentros y empatar dos, en tanto que el Villarreal ha sumado 16.

En el polo opuesto, el Alavés es el equipo que menos ha puntuado. Tan solo tres merced a su victoria sobre la Real Sociedad. El resto de los partidos los ha perdido. El colista Espanyol ha logrado uno más con un triunfo sobre el Alavés y un empate en Granada.

Los únicos conjuntos que permanecen invictos, a parte del Real Madrid, son Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla.

Los reyes del empate, con cuatro, son el propio cuadro sevillista, Valladolid, Levante y Getafe.

EL ATLÉTICO DE MADRID Y EL VILLARREAL, LOS QUE MÁS PLAZAS HAN MEJORADO

El Atlético de Madrid y el Villarreal han sido los equipos que han mejorado más plazas, concretamente tres. El cuadro de Diego Pablo Simeone se marchó al parón sexto y es ahora tercero, mientras que el de Javi Calleja era octavo y ahora es quinto.

La Real Sociedad, por contra, ha cedido tres posiciones, al pasar del cuarto al séptimo puesto de la tabla, en tanto que el Valencia ha perdido dos, de la séptima a la novena plaza.

Curiosamente, tras estas siete jornadas las cinco últimas plazas no han sufrido variación alguna, aunque las diferencias entre el descenso y la salvación se han ampliado notablemente y Mallorca, Leganés y Espanyol están más lejos.

EL REAL MADRID, EQUIPO MENOS GOLEADO; BARCELONA Y ATLÉTICO, LOS MÁS REALIZADORES

El líder Real Madrid ha confirmado en esta reanudación liguera su condición de equipo menos goleado. En estos partidos ha encajado tan solo dos dianas para un total en todo el campeonato de 21. Es la faceta en la que está fundamentando sus aspiraciones. Le siguen, con cuatro, Sevilla, Atlético de Madrid y Valladolid. El Mallorca es el que más veces ha visto perforada la meta con 15.

En el aspecto ofensivo, el Barcelona y el Atlético de Madrid son los más realizadores con 15 tantos, dos más que el cuadro madridista, cuyo próximo visitante, el Alavés, es el que menos ha anotado, con tres. El cuadro de Quique Setién acumula ya 78 en el total del curso.

ZIDANE, EL QUE MENOS CAMBIOS HACE

El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, es el que menos cambios ha hecho en estas siete jornadas, con 28, siete menos de los que podía haber efectuado con la nueva norma de las cinco sustituciones.

Tan solo completó dicha posibilidad en cuatro encuentros. En la vigésima novena, ante el Valencia, y en la trigésima segunda, frente al Espanyol, tan solo hizo dos, lo mismo que hizo José Luis Mendilíbar en la trigésima, en Getafe. El Eibar y el Barcelona han efectuado un cambio más, 29.

Paco López y Javi Calleja, entrenadores de Levante y Villarreal, han sido los únicos que han empleado las 35 sustituciones posibles.

QUEDAN 18 INTOCABLES

En estas siete jornadas tan solo quedan dieciocho jugadores que han estado en el campo todos los minutos jugados por sus equipos tras la lesión este lunes, a última hora, del meta checo del Sevilla Tomas Vaclik, quien se tuvo que retirar con un problema en la rodilla izquierda al chocar con Kike García, delantero del Eibar.

Los únicos jugadores de campo que han jugado todo el tiempo son el argentino Leo Messi (Barcelona), el brasileño Diego Carlos (Sevilla), el portugués Rubén Vezo (Levante), Raúl Albiol (Villarreal) y Marc Roca (Espanyol).

El resto son guardametas: Joel Robles (Betis), David Soria (Getafe), Jasper Cillessen (Valencia), Aitor Fernández (Levante), Rubén Blanco (Celta), Sergio Asenjo (Villarreal), 'Pichu' Cuéllar (Leganés), Manolo Reina (Mallorca), Marc Andre Ter Stegen (Barcelona), Unai Simon (Athletic), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Marko Dimitrovic (Eibar).

En esta última jornada perdieron tal condición también los franceses Jules Kounde, defensa del Sevilla, por sanción, y Rafael Varane, central del Real Madrid, por problemas físicos.

MESSI Y BENZEMA EMPATAN A TRES GOLES; GERARD MORENO Y RAMOS A CINCO

El argentino Leo Messi ha mantenido la ventaja al frente de la tabla de artilleros al sumar tres tantos para un total de 22, con lo que sigue con cinco dianas de diferencia sobre el francés Karim Benzema, que ha sumado la misma cantidad de dianas en estos partidos.

Gerard Moreno es el máximo goleador español con 16 tras conseguir cinco, la misma cantidad que Sergio Ramos, que acumula diez. Raúl García ha logrado cuatro para alcanzar los trece, misma cantidad que suman Iago Aspas y el argentino Lucas Ocampos, que no solamente sumó su tercer tanto en esta reanudación liguera, sino que hizo una parada salvadora al final del partido contra el Eibar tras recoger los guantes de su compañero Tomas Vaclik, que se tuvo que retirar lesionado.

El uruguayo Luis Suárez, reaparecido tras el confinamiento, ha logrado tres tantos y es cuarto en la tabla con 14.

CUATRO CAMBIOS DE ENTRENADORES

El esprint de LaLiga Santander le ha costado el puesto a cuatro entrenadores pese a quedar tan pocos partidos por delante. En total ha habido a lo largo de la campaña once relevos.

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' fue el primero en ser relevado como técnico del Betis y ser reemplazado por Alexis Trujillo; luego fue el turno para Abelardo Fernández en el Espanyol y ser relevado por Francisco Rufete.

A la jornada siguiente, el Valencia decidió prescindir de Albert Celades y suplirlo por Salvador González 'Voro' y el último en ser destituido fue Asier Garitano al frente del Alavés. Juan Ramón López Muñiz debutará el viernes ante el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano.