Sandberg: Facebook tiene que mejorar en sacar contenido de odio

(Bloomberg) -- La directora de operaciones de Facebook Inc., Sheryl Sandberg, dijo que la compañía necesita mejorar en la eliminación del discurso de odio, una respuesta a cientos de compañías que han dejado de anunciarse en la red social por lo que consideran un fracaso en la erradicación del contenido dañino.

“Ser una plataforma en la que todos puedan hacer oír su voz es fundamental para nuestra misión, pero eso no significa que sea aceptable que las personas difundan el odio. No lo es”, escribió Sandberg el martes en una publicación y agregó que Facebook” tiene que mejorar para encontrar y eliminar el contenido odioso”. La publicación marcó sus primeros comentarios públicos sobre los problemas planteados por los grupos de derechos civiles desde que organizaron un boicot publicitario el mes pasado.

La directora de operaciones también dijo que Facebook lanzará el miércoles su tan esperada auditoría de derechos civiles, una revisión de las políticas y prácticas de la compañía que comenzó hace dos años. Sandberg indicó que la auditoría ha tenido un “efecto profundo” en la cultura de la compañía. “Si bien no realizaremos todos los cambios que sugiere, pronto pondremos en práctica más de sus propuestas”, agregó.

Sandberg y el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, se reunirán el martes con líderes de grupos como la NAACP y la Liga Anti-Difamación que organizaron un boicot publicitario en julio llamado “Stop Hate for Profit”. El negocio publicitario de Facebook y los equipos que manejan los recursos humanos y la política de la compañía son dirigidos por Sandberg.

Facebook ha sido presionado en las últimas semanas para encontrar y eliminar mejor las publicaciones que incluyen discursos de odio o que conducen a la supresión de votantes. La compañía con sede en Menlo Park, California, ha respondido a los anunciantes molestos con correos electrónicos y llamadas telefónicas para explicar mejor sus políticas y cómo ha utilizado los sistemas de software para actuar con mayor rapidez.

“Estamos haciendo cambios, no por razones financieras o presión de los anunciantes, sino porque es lo correcto”, dijo Sandberg. “Nunca seremos perfectos, pero nos preocupamos profundamente por esto. Seguiremos escuchando, aprendiendo y trabajando en las próximas semanas, meses y años”.

