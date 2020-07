Salud.-ONUSIDA avisa de que la respuesta contra el VIH "sigue fallando" en niños y pide tratamientos "simples y baratos"

14/02/2019 Prueba VIH POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD OMS



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



ONUSIDA ha avisado de que la respuesta global contra el VIH "sigue fallando" en los niños, a pesar de los avances realizados, por lo que ha destacado la necesidad de mejorar el acceso a esta población a tratamientos "simples y baratos".



"No podemos aceptar que decenas de miles de niños aún se infecten con el VIH y mueran a causa de enfermedades relacionadas con el sida cada año", ha advertido la directora ejecutiva ONUSIDA, Winnie Byanyima, quien ha recordado que los bebés tienen derecho de nacer sin VIH, así como los niños, adolescentes y mujeres a no infectarse y, en el caso de que lo hagan, a ser diagnosticados y tratados adecuadamente.



Los países del mundo han acordado una variedad de objetivos de prevención y tratamiento del VIH. Para que los niños comiencen sus vidas sin VIH, uno de esos objetivos era reducir las infecciones por VIH en niños de 0 a 14 años a menos de 40.000 en 2018 y 20.000 en 2020. Sin embargo, las estimaciones recientemente publicadas muestran que 150.000 niños se infectaron con el VIH en 2019.



Asegurar que las mujeres embarazadas que viven con el VIH sean diagnosticadas, comiencen con medicamentos antirretrovirales durante el embarazo, el parto y la lactancia, la probabilidad de que transmitan el virus es inferior al 1 por ciento. A nivel mundial, el 85 por ciento de las mujeres embarazadas que viven con el VIH recibieron esos medicamentos en 2019, si bien a pesar de esta alta cobertura, los niños aún se infectan debido al acceso desigual a los servicios de tratamiento (principalmente en África occidental y central), las mujeres se quedan sin atención.



Las adolescentes y las mujeres jóvenes representan el 10 por ciento de la población total, si bien suponen el 25 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH y tienen un riesgo casi dos veces mayor de infección por el VIH, en comparación con los hombres. No obstante, las nuevas infecciones por VIH entre las mujeres jóvenes han disminuido en las zonas donde existen programas combinados de prevención para adolescentes y mujeres jóvenes.



"Durante demasiado tiempo, la respuesta al VIH ha pasado por alto a los niños, las adolescentes y las mujeres jóvenes. Pero hay esperanza. El reciente impulso para reducir las nuevas infecciones entre las adolescentes y las mujeres jóvenes en países como Eswatini y Sudáfrica nos muestra lo que es posible cuando los gobiernos y las comunidades, liderados por las propias niñas, unen sus fuerzas", ha señalado la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Henrietta Fore.



Para que los niños y adolescentes se mantengan libres de sida, los países han pedido proporcionar a 1,4 millones de niños que viven con VIH una terapia antirretroviral para 2020. Sin embargo, en 2019, solo 950.000 (53%) de los 1,8 millones de niños que viven con el VIH estaban recibiendo tratamiento contra el VIH, mucho menos que el 67 por ciento de los adultos en tratamiento.



"La falta de medicamentos óptimos para el VIH con formulaciones pediátricas adecuadas ha sido una barrera histórica para mejorar los resultados de salud para los niños que viven con el VIH, contribuyendo a una baja cobertura del tratamiento. El acceso a los servicios para los grupos vulnerables debe ampliarse mediante una mayor participación de la comunidad, una mejor prestación de servicios y abordar el estigma y la discriminación", ha apostillado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.