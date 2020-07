Salud.-Los probióticos solos o combinados con prebióticos pueden ayudar a aliviar la depresión

01/01/1970 Antidepresivos, pastillas, felicidad SALUD TANYAJOY



Los probióticos tomados solos o combinados con prebióticos pueden ayudar a aliviar la depresión, según sugiere una revisión de la evidencia disponible, publicada en la revista 'BMJ Nutrition Prevention & Health'. Sin embargo, aun no está claro si podrían ayudar a disminuir la ansiedad, precisan los investigadores.



Los alimentos que amplían el perfil de bacterias útiles en el intestino se conocen colectivamente como probióticos, mientras que los prebióticos son compuestos que ayudan a estas bacterias a prosperar.



Existe una relación bidireccional entre el cerebro y el tracto digestivo, conocido como el eje intestino-cerebro. Y la posibilidad de que el microbioma, el rango y la cantidad de bacterias residentes en el intestino, pueda ayudar a tratar la salud mental se ha convertido en un foco de interés en los últimos años.



Para explorar esto más a fondo, los investigadores buscaron estudios relevantes publicados en inglés entre 2003 y 2019, que analizaron la posible contribución terapéutica de los prebióticos y probióticos en adultos con trastornos de depresión y / o ansiedad.



De un recorrido inicial de 71 estudios, solo 7 cumplieron con todos los criterios de inclusión. Los 7 investigaron al menos 1 cepa probiótica; 4 observaron el efecto de combinaciones de múltiples cepas.



En total, 12 cepas probióticas aparecieron en los estudios seleccionados, principalmente 'Lactobacillus acidophilus', 'Lactobacillus casei' y 'Bifidobacterium bifidium'. Un estudio analizó el tratamiento preprobiótico combinado, mientras que uno analizó la terapia prebiótica por sí sola.



Los estudios variaron considerablemente en su diseño, métodos utilizados y consideraciones clínicas, pero todos concluyeron que los suplementos probióticos solos o en combinación con prebióticos pueden estar relacionados con reducciones medibles en la depresión.



Y cada estudio mostró una caída o mejoría significativa en los síntomas de ansiedad y / o cambios clínicamente relevantes en las medidas bioquímicas de ansiedad y / o depresión con el uso de probióticos o preprobióticos combinados. De los 12 probióticos diferentes investigados, 11 fueron potencialmente útiles, mostraron los hallazgos.



Debido a que ninguno de los estudios incluidos duró mucho y el número de participantes en cada uno era pequeño, los investigadores destacan que esto hace que sea difícil sacar conclusiones firmes sobre los efectos generales, si son duraderos y si puede haber efectos secundarios no deseados asociados con el uso prolongado.



Sin embargo, sobre la base de la evidencia preliminar hasta la fecha, la terapia pre y probiótica justifica una mayor investigación, sugieren, ya que los probióticos pueden ayudar a reducir la producción de productos químicos inflamatorios, como las citocinas, como es el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, sugieren los investigadores. O pueden ayudar a dirigir la acción del triptófano, un químico que se considera importante en el eje intestino-cerebro en los trastornos psiquiátricos.



Como los trastornos de ansiedad y la depresión afectan a las personas de manera muy diferente, requieren enfoques de tratamiento que tengan en cuenta estas complejidades, dicen. "De esta manera, con una mejor comprensión de los mecanismos, los probióticos pueden ser una herramienta útil en una amplia gama de condiciones", escriben.



Señalan que las personas con depresión y / o trastornos de ansiedad a menudo también tienen otras afecciones subyacentes, como la producción de insulina deteriorada y el síndrome del intestino irritable. "Como tal, el efecto que los probióticos tienen en los pacientes con trastornos mentales comunes puede ser doble: pueden mejorar directamente la depresión de acuerdo con los hallazgos observados en esta revisión, y / o pueden tener un impacto beneficioso en la experiencia del paciente de su [común trastorno mental] aliviando comorbilidades adicionales", apuntan.



"En puridad, a partir de la información recopilada para esta revisión, es válido sugerir que, para pacientes con depresión clínicamente reconocida: es poco probable que la terapia prebiótica aislada o adyuvante afecte la experiencia de un individuo de su condición de una manera cuantitativamente evidente; y ese aislamiento o La terapia coadyuvante, probiótica / prebiótica-probiótica combinada puede ofrecer una mejora cuantificable cuantitativamente en los parámetros relacionados con la depresión", señalan.



"Sin embargo, no hay datos suficientes para sugerir algo significativo para apoyar o refutar el uso de agentes pre / probióticos (o una combinación de ambos) en pacientes con trastornos de ansiedad clínicamente reconocidos; esta sería un área útil para investigar más a fondo", apuntan.