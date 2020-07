Ribéry sufre un robo en su casa mientras disputaba un partido

Franck Ribéry, futbolista francés del Fiorentina, informó a través de su cuenta personal de Instagram de que fue objeto de un robo en su casa mientras disputaba un partido ante el Parma correspondiente a la Liga italiana. EFE/EPA/ CLAUDIO GIOVANNINI/Archivo

Madrid, 6 jul (EFE).- Franck Ribéry, futbolista francés del Fiorentina, informó este lunes a través de su cuenta personal de Instagram de que fue objeto de un robo en su casa mientras disputaba un partido ante el Parma correspondiente a la Liga italiana.

El jugador del cuadro transalpino mostró un vídeo en el que se podía ver el desorden de su vivienda particular tras el robo y publicó un mensaje en el que aseguró sentirse conmocionado por los hechos.

"Mi mujer perdió algunos bolsos, algunas joyas, pero gracias a Dios nada importante. Lo que me sorprendió fue la sensación de ser vulnerable. Gracias a Dios, mi mujer y mis hijos están a salvo en Múnich, pero... ¿cómo puedo estar tranquilo aquí hoy después de esto? Mi familia está por encima de todo y tomaremos las decisiones que sean necesarias para nuestro bienestar", afirmó.

Ribery firmó el pasado verano por la Fiorentina después de formar parte del Bayern Múnich a lo largo de once temporadas.

"Sigo jugando porque es mi pasión. Pero, pasión o no, el bienestar de mi familia es más importante que cualquier otra cosa y tomaremos las decisiones que sean necesarias para nuestro bienestar", culminó.