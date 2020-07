Reconstruyen a través de tecnología digital el santuario de Thomas Becket

Catedral de Canterbury, al sureste de Reino Unido. EFE/Andy Rain/Archivo

Londres, 6 jul (EFE).- Expertos de la Universidad de York, en el Reino Unido, han logrado reconstruir, a través de una innovadora técnica digital, el santuario de santo Thomas Becket, el lugar de peregrinación más importante de la Inglaterra medieval.

Con motivo del 800 aniversario de la creación de este santuario, los expertos han llevado a cabo un minucioso trabajo de reconstrucción digital, publicado en la revista Journal of the British Archaeological Association, para que el público pueda admirar cómo era este lugar, que atrajo a miles peregrinos durante años hasta la catedral de Canterbury, en el sudeste inglés.

En la década de 1530, a raíz de la Reforma, cuando Enrique VIII rompió con Roma y ordenó la disolución de los monasterios, muchas obras de arte y ornamentos de miles de iglesias católicas fueron destruidos, entre ellos el santuario de Thomas Becket (1118-1170), que corrió esta suerte en 1538.

Becket, también llamado Santo Tomás de Canterbury, fue una de las figuras más importantes de la Europa medieval hasta su asesinado en diciembre de 1170 tras una fuerte disputa con el rey Enrique II (1133-1189).

El papa Alejandro III le canonizó después de su muerte, lo que convirtió al templo de Canterbury en lugar de peregrinación de los cristianos.

A día de hoy, Thomas Becket es venerado como santo tanto por la Iglesia Católica como por la Anglicana.

Los interesados pueden contemplar, de forma gratuita, en una fotografía y un vídeo publicado por el equipo de expertos la que es la recreación más precisa del santuario realizada hasta ahora a partir de la técnica de reconstrucción CGI.

Para ello, se utilizaron fragmentos del santuario descubiertos en la catedral de Canterbury y sus alrededores desde el siglo XIX.

El investigador John Jenkins, de la Universidad de York, destacó la dificultad de esta tarea, ya que no existen "comparadores contemporáneos" que permitan establecer similitudes con otros santuarios de la época.

"Nuestra reconstrucción CGI utiliza toda la evidencia disponible actualmente, incluyendo relatos de testigos oculares; teorías de historiadores anteriores sobre el uso potencial del santuario; fecha de construcción; materiales utilizados; características específicas; accesibilidad y ubicación con la iglesia; así como ejemplos similares en otros lugares", afirmó Jenkins.

El modelo de reconstrucción diseñado se basa en cómo era el santuario en 1408, una época en que el templo de Canterbury era visitado por hasta 100.000 peregrinos al año, aunque los investigadores consideran que el santuario fue creado mucho antes, entre 1180 y 1220, ya que probablemente se tardó más de treinta años en construirlo y ornamentarlo.

"Pensamos que el santuario fue un esfuerzo de colaboración, con la base de mármol iniciada y terminada en gran parte por Guillermo el inglés (arquitecto) y el vasto y lujoso relicario dorado que se completó bajo Elias de Dereham y Walter de Colchester casi cuatro décadas después", señaló Jenkins.

Esta recreación incluye un "hallazgo importante": las rejas de hierro, que rodeaban el santuario y no figuraban en reconstrucciones anteriores y que, según los expertos, "servirían para aumentar la sensación de misterio" de los visitantes que acudían para pedir u hacer ofrendas de agradecimiento por curas milagrosas.

La reconstrucción del santuario forma parte de un proyecto más amplio de tres años que pretende indagar en la interpretación del patrimonio, de forma que visitantes y residentes de Canterbury conozcan los orígenes de su catedral y las historias de los peregrinos.

Además, funcionará como una herramienta de investigación para que se realicen más indagaciones en el aspecto y naturaleza de este emblemático lugar.