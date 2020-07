Previa del encuentro: AS Roma - Parma

El próximo miércoles en el Stadio Olimpico di Roma a las 14:45, se medirán Roma y Parma en la trigésimo primera jornada de la Serie A.

AS Roma llega a la trigésimo primera jornada con las ganas de recuperar puntos tras sufrir una derrota contra Nápoles en el partido anterior por un resultado de 2-1. Desde el comienzo de la temporada, los locales han ganado en 14 de los 30 encuentros disputados hasta la fecha en la Serie A y suman una cifra de 42 goles encajados frente a 54 a favor.

Respecto a la escuadra visitante, Parma cayó derrotado por 2-1 en el último encuentro que jugó frente a Fiorentina, por lo que espera acabar con su mala racha y encauzar su trayectoria en el torneo.

En cuanto a los resultados como local, AS Roma ha vencido siete veces, ha sido derrotada en cinco ocasiones y ha empatado tres veces en 15 partidos jugados hasta ahora, de modo que no podremos saber cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá luchar para vencer. En el papel de visitante, Parma tiene un balance de cinco victorias, cinco derrotas y cinco empates en 15 partidos jugados, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención AS Roma si no quiere sumar un resultado negativo en casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Stadio Olimpico di Roma, obteniendo como resultado 18 victorias, una derrota y seis empates a favor de AS Roma. A su vez, los locales llevan un total de 18 partidos seguidos invictos frente a este rival en la Serie A. La última vez que se enfrentaron Roma y Parma en este torneo fue en noviembre de 2019 y el encuentro finalizó con un resultado de 2-0 a favor de Parma.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, AS Roma está por delante de Parma con una diferencia de nueve puntos. El equipo de Paulo Fonseca se sitúa en el quinto lugar con 48 puntos en su casillero. Por su lado, los visitantes cuentan con 39 puntos y ocupan la duodécima posición en la competición.