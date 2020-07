Pandemia golpea al turismo de Panamá: 12 millones de dólares diarios perdidos

La pandemia del nuevo coronavirus vino a dar otro puntillazo a un sector que lleva años inmerso en una crisis, que se refleja en hechos como una baja ocupación hotelera, apenas un 39 % en el primer trimestre de este 2020 según el gremio, y una caída promedio del 3 % anual en la entrada de visitantes desde el 2015. EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 7 jul (EFE).- La pandemia de la COVID-19 golpea fuerte al turístico de Panamá, que registra pérdidas por unos 12 millones de dólares diarios, dijo a EFE este martes el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Camtur), Ernesto Orillac.

"Se calcula que nosotros podemos estar perdiendo alrededor de 12 millones diarios", declaró Orillac, quien también indicó que antes de la COVID-19 el turismo aportaba 4.000 millones de dólares del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

La pandemia del nuevo coronavirus vino a dar otro puntillazo a un sector que lleva años inmerso en una crisis, que se refleja en hechos como una baja ocupación hotelera, apenas un 39 % en el primer trimestre de este 2020 según el gremio, y una caída promedio del 3 % anual en la entrada de visitantes desde el 2015.

Las restricciones al ingreso de extranjeros y el cierre de los vuelos internacionales desde marzo pasado así como del comercio no esencial, como parte de las medidas para frenar la propagación de la COVID-19, llevó a los hoteles de Panamá a cerrar sus puertas.

Orillac cifró en 60.000 los contratos suspendidos en el sector hotelero, que es uno de los "más afectados, si no el que más", siendo las agencias de viajes, turoperadores, organizadores de convenciones y hoteles los segmentos "más golpeados".

La Cámara de Turismo de Panamá calcula que la recuperación del sector, al menos hasta niveles previos a la pandemia, tomará al menos dos años, y que se necesitarán "unos 120 millones de dólares para empezar" a organizar su reapertura.

HOTELEROS PIDEN AL GOBIERNO QUE PAGUE DEUDA A HOTELES-HOSPITAL

En el contexto de la pandemia, el sector hotelero y el Gobierno presidido por Laurentino Cortizo llegaron a un acuerdo para que 14 hoteles, que representa 2.000 habitaciones, funcionen como hospitales para aislar a enfermos de la COVID-19 con síntomas leves a moderados.

El Ejecutivo no ha cancelado el monto "millonario" que supone el alquiler de las habitaciones con una "tarifa flexible" de 15 dólares diarios, le dijo a EFE el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Armado Rodríguez.

"Sabemos que son trámites burocrático y queremos seguir apoyando, pero necesitamos que (el Gobierno) haga frente al pago de los 3 meses", un monto que no fue precisado por Rodríguez a EFE.

De acuerdo con datos difundidos el lunes por el Ministerio de Salud hay 676 pacientes de COVID-19 aislados en hoteles-hospital en Panamá.

REAPERTURA ECONÓMICA

En el marco de la pandemia, el sector hotelero pierde unos 40 millones de dólares mensuales y ha suspendido 37.000 contratos, de acuerdo a los datos del gremio.

Rodríguez pidió al Gobierno que precise las fechas en que podrán reabrir para "ir reorganizado" la reactivación, que el Gobierno ya dictaminó que en principio se limitará al 25 % de la capacidad de los hoteles.

Panamá dividió en seis bloques la reapertura de la economía y en el cuarto está el turismo. Los dos primeros segmentos abrieron a mediados de mayo y el 1 de junio pasados, pero el proceso está suspendido debido al fuerte repunte de casos de COVID-19 en el país.

Panamá suma ya 39.334 contagios confirmados y de 770 defunciones en 120 días de la pandemia, que se encuentra en la fase 4 o de alta transmisión comunitaria, con la perspectiva de que lo más difícil está por venir como las mismas autoridades han alertado.

El presidente de Apatel admitió que la recuperación "será lenta" pero las consecuencias "serán peores cuánto más larga sea la demora" de la reapertura económica.