Osasuna quiere alegrar los 'noSanfermines' en una sauna

El defensa de Osasuna Aridane Hernández (detrás) lucha con Borja Iglesias, del Real Betis, durante un partido. EFE/Jesús Diges/Archivo

Sevilla/ Pamplona, 7 jul (EFE).- El Osasuna, con el objetivo de volver a ganar y dar así una alegría a la Comunidad Foral en unas fechas en las que deberían haberse celebrado los Sanfermines 2020, se enfrentará este miércoles al Betis, que buscará certificar la permanencia en medio de un sofocante calor.

Los rojillos intentarán honrar a San Fermín horas después del día grande de las fiestas de Pamplona tan solo tres fechas después de empatar contra el Getafe en El Sadar.

Jagoba Arrasate avisó en rueda de prensa que el Betis cuenta "con grandes futbolistas", que a pesar de "no estar consiguiendo los objetivos por una cosa o por otra", pueden hacer "mucho daño si les dejas jugar".

El técnico de Berriatua teme que su oponente pueda conectar por dentro con Fekir, pero también aseguró que la tensión competitiva que ha demostrado Osasuna en cada partido "sigue en pie".

Osasuna rascó un punto ante los madrileños en un partido en el que pudieron merecer más, pero que finalmente ninguno de los dos conjuntos quiso salirse de la maestría táctica con la que se tomaron los 90 minutos.

Arrasate ha elogiado a su rival como un equipo que cuenta "con gente ofensiva y con hombres que juegan rápido por fuera y bien por dentro".

Después de ganar al Alavés y al Eibar, Osasuna buscará la tercera victoria consecutiva a domicilio para colocarse con 48 puntos en la clasificación que refrenden más si cabe su excepcional temporada.

"Estamos en racha y queremos prolongar esto hasta el final", indicó Arrasate además de anotar que hasta la última hora no sabrá quién puede jugar.

El entrenador de Osasuna perdió a Marc Cardona en el duelo ante los azulones por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y otro de los atacantes, Enric Gallego, continúa con su recuperación de su lesión en el aductor izquierdo.

Rubén García se marchó de la sesión de recuperación de ayer con molestias y tampoco estará disponible para Sevilla, por lo que Arrasate deberá ingeniárselas en ataque.

De este modo, Osasuna iniciará la primera de las dos últimas semanas de competición con un balance desde la vuelta a la Liga de 3 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Con 34 jornadas disputadas, el conjunto navarro acumula 45 puntos después de cosechar 11 victorias, 12 empates y 11 derrotas mostrando una imagen de equipo sólido, ideas claras y un objetivo fijado a fuego en la mente de la plantilla desde que comenzara la competición.

Arrasate ha convocado para el partido del domingo a 22 jugadores: Sergio Herrera, Rubén Martínez, Juan Pérez, Nacho Vidal, Raúl Navas, David García, Roncaglia, Lato, Aridane, Estupiñán, Oier, Fran Mérida, Torres, Kike Barja, Darko, Íñigo Pérez, Moncayola, Javi Martínez, Aimar, Hualde, José Arnaiz y Adrián.

Por su parte, el Betis se jugará mañana en el Benito Villamarín tres puntos con los que suturar, certificar, su permanencia matemática ante un Osasuna con los deberes hechos sin más en liza que el orgullo y en un escenario que, más que una caldera, será una sauna por las elevadas temperaturas de la capital sevillana.

Los hombres de Alexis Trujillo, tras el empate de la última jornada frente al Celta en Vigo, están virtualmente salvados, aunque querrán hacerlo de forma matemática para, entre otros y nada desdeñables asuntos, empezar a planificar ya la próxima temporada de la mano de quien será su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, cuya contratación por dos años está a falta de hacerse oficial.

Béticos y osasunistas saltarán a un Villamarín que será un horno pese a que LaLiga ha retrasado en una hora el comienzo del partido, que será a las 20.30 horas y en el que, a falta de mayores alicientes, el técnico canario podría dar minutos, o la titularidad, a su portero suplente, Dani Martín, como él mismo ha apuntado.

Será baja por sanción uno de los fijos en las alineaciones béticas en esta decepcionante temporada, el centrocampista cántabro Sergio Canales, aunque en contrapartida el Betis podrá contar con otro de sus jugadores franquicia, el francés Nabil Fekir una vez que ha cumplido un partido por acumulación de amonestaciones.

Con su esquema defensivo de cinco defensas con dos laterales de largo recorrido y un medio de contención por delante, Alexis Trujillo intentará armonizar la exigencia de puntos con gestionar a sus hombres sin que el conjunto quede mermado en sus prestaciones, sobre todo las defensivas y de concentración que tanto han lastrado a los béticos.

Los verdiblancos cogieron oxígeno en Vigo y ahora querrán sellar lo antes posible la permanencia y ofrecer una buena imagen a sus televisivos seguidores para maquillar, en lo posible, una temporada más que mediocre en la que no se han cumplido ninguno de los objetivos marcados.

Otro de los puntos a destacar de este partido será la actuación del árbitro Alejandro Hernández Hernández en una semana en la que, desde el Betis y tras el partido ante el Celta, se ha insistido en el maltrato que ha sufrido la entidad en el presente ejercicio desde el campo y el VAR.

-- Alineaciones probables:

Betis: Dani Martín; Emerson, Mandi, Feddal, Bartra, Alex Moreno; Guardado, Guido Rodríguez, Tello; Fekir y Loren Morón.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Darko, Oier, Íñigo Pérez; Adrián, Arnaiz.

Árbitro: Alejandro Hernández-Hernández (Comité Canario).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 20:30

-----------------------------------------------------------------

- Puestos: Betis (14º), Osasuna (11º)

- La clave: Osasuna intentará cortar el juego interior de los verdiblancos a través de la presión. En el Betis, es clave la concentración defensiva como base mínima para dejar la puerta a cero y puntuar y, además, aprovechar pocos resquicios que dejará el ordenado entramado de Osasuna para certificar la salvación matemática con tres puntos.

- El dato: Osasuna quiere la tercera victoria consecutiva a domicilio y el Betis ha batido al Osasuna 23 veces en 35 visitas oficiales al Benito Villamarín.

- El entorno: El asfixiante calor de Sevilla será una de las claves en un Benito Villamarín vacío

- La frase:

Alexis Trujillo (Betis): "Todavía no hemos logrado matemáticamente la permanencia, hay que afrontar el partido ante el Osasuna como una final".

Jagoba Arrasate (Osasuna): "Estamos en racha y queremos prolongar esto hasta el final".