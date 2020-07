Miles de trabajadores del cobre enferman en mayor minera chilena

(Bloomberg) -- No es casualidad que los precios mundiales del cobre y los casos de covid-19 en Chile estén aumentando al unísono.

Chile, que representa más de una cuarta parte de la producción mundial del metal rojizo, está teniendo dificultades para mantener los niveles de producción a medida que más trabajadores caen enfermos ante el aumento de los contagios a nivel nacional.

Las minas han estado tratando de proteger a sus trabajadores sin renunciar demasiado a la producción mediante el aplazamiento de actividades no esenciales, como trabajos de mantenimiento y construcción. Menos trabajadores presenciales implican un menor riesgo de contagios.

Pero los casos siguen aumentando, y los sindicatos y los políticos locales piden restricciones más estrictas. Con el aumento del riesgo al suministro chileno en un momento de recuperación de la demanda china, el cobre prácticamente ha eliminado las pérdidas de principios de este año.

En Codelco, por ejemplo, 2.433 trabajadores han sido diagnosticados con la enfermedad, según los datos recabados por el sindicato de la Federación de Trabajadores del Cobre.

Sin duda, sigue siendo solo una pequeña parte de la fuerza laboral total de la empresa estatal de más de 70.000 empleados, incluidos los trabajadores con contratos temporales. Pero la cifra es más significativa como porcentaje, dado que las minas ya está operando con equipos mínimos. Chile ha logrado reducir el nivel de contagios diarios a nivel nacional, pero los casos continúan creciendo en algunas áreas mineras clave.

Las minas más afectadas de Codelco son El Teniente y Chuquicamata, con 872 y 571 casos respectivamente, a fecha de 1 de julio, según el sindicato.

El gigante estatal ha suspendido proyectos en desarrollo en El Teniente, su mayor mina, lo que se suma a otras restricciones y cambios en los patrones de turnos. En Chuquicamata, Codelco suspendió la fundición y redujo drásticamente las operaciones de refinado. BHP Group anunció planes la semana pasada para replegar la actividad en la mina Cerro Colorado.

Chile logró mantener la producción a niveles altos en mayo, pero la primera indicación clara de cómo le fue en junio llega el martes, con datos mensuales de exportación.

Nota Original:Thousands of Copper Workers Have Fallen Ill in Top Miner Chile

