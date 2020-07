México.- López Obrador pide a los mexicanos de EEUU que no se manifiesten durante su visita para evitar nuevos contagios

23/06/2020 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE MÉXICO



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



En vísperas de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este lunes a sus compatriotas residentes en aquel país que eviten llevar a cabo concentraciones y movilizaciones para evitar así que se puedan producir más contagios de la COVID-19.



"Yo les pediría que no se muevan mucho, que no haya ningún acto, que no se junten mucho, que haya sana distancia por la pandemia, que nos cuidemos, que no se alteren los protocolos", ha expresado el presidente mexicano durante su comparecencia matutina antes de poner rumbo este martes hacia Washington.



La reunión entre ambos líderes girará en torno a la reciente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio firmado por México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en la que no estará presente el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ya que deberá participar en Ottawa en varias reuniones programadas de su gabinete y en una "sesión largamente planeada del Parlamento".



López Obrador también ha querido agradecer a la comunidad mexicana en Estados Unidos por su ayuda durante la pandemia, ya que una gran parte de la ayuda económica que recibió el país durante la crisis sanitaria correspondió al envío de remesas.



"Agradezco mucho sus pruebas de solidaridad, es un afecto recíproco; amor con amor se paga; nos identificamos muy bien; cuando la situación estaba difícil para ellos yo fui a Estados Unidos, visité varias ciudades, fui a expresar mi apoyo a nuestros paisanos", ha dicho.



En cuanto al T-MEC, López Obrador ha vuelto a recalcar que su entrada en vigor ha resultado ser "muy oportuna" teniendo en cuenta la situación de crisis global provocada por la COVID-19, por lo que el acuerdo económico y comercial entre los tres países "ayudará a garantizar que Norteamérica emerja más fuerte de la pandemia".



"Vamos a seguir impulsando una relación de colaboración, de respeto y de amistad con el pueblo y el Gobierno de Estados Unidos", ha afirmado López Obrador, quien ha destacado que este nuevo acuerdo "va a significar mayor inversión extranjera, empleos y bienestar" para el pueblo mexicano.



El presidente de México también ha comentado que se someterá a una prueba diagnóstica para descartar que tenga el nuevo coronavirus, antes de poner rumbo a Estados Unidos y explicado que hasta ahora no se la había realizado puesto que no había presentado síntomas.