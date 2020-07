Maxi Gómez: "Nos dormimos en el segundo tiempo"

El delantero uruguayo del Valencia, Maxi Gómez (2-d), celebra con sus compañeros tras marcar el 1-0 durante el partido correspondiente a la jornada 35º de Liga Santander que enfrentó a Valencia y Real Valladolid, en el estadio de Mestalla. EFE/Kai Försterling

Valencia, 7 jul (EFE).- El delantero del Valencia Maxi Gómez admitió que su equipo se "durmió" en el segundo tiempo ante el Valladolid, pero recordó que Kang In Lee hizo un golazo que les dio el triunfo.

"Sufrimos un bajón de juego en la segunda parte", indicó en declaraciones a Movistar LaLiga. “El equipo no venía en una buena dinámica pero ganamos y vamos a seguir luchando", añadió.

"Creo que el otro día también merecimos la victoria y teníamos que ganar un partido que era lo que queríamos todos”, apuntó el jugador uruguayo, autor del primer tanto del Valencia.

El goleador no quiso hablar de las opciones de entrar en la Liga Europa. “Vamos a paso a paso y ahora nos merecíamos el triunfo que veníamos buscando pero que no se daba", concluyó.